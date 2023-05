Might and Magic : Clash of Heroes revient !

Might & Magic: Clash of Heroes - Definitive Edition | Reveal trailer 18/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous avons pu l’apercevoir très brièvement lors de l’event digital de l’AG French direct du 17 mai 2023. Les amateurs de puzzle tactics vont retrouver Might and Magic : Clash of Heroes dans une definitive edition. Cette nouvelle version sera disponible sur Switch mais aucune date précise n’a encore été annoncée.Sur la page Steam du jeu, le trailer est beaucoup plus riche en informations que les quelques secondes d’aperçu de l’évent d’ActuGaming. Le gameplay aura droit à des modifications ainsi qu’un équilibrage. On annonce également que cette édition comprendra tous les DLC.On vous donnera plus d’informations dès qu’on en saura plus. D’ici là, jouez bien !