La Switch OLED Collector Tears of the Kingdom booste les ventes de Nintendo en avril aux États-Unis

PlayStation 5 was the best-selling hardware platform in dollar sales during April, while Switch led the market in units sold. PlayStation 5 leads the 2023 hardware market year-to-date across both units and dollars. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 17, 2023

Selon les données récentes, le lancement de l'édition spéciale de la Nintendo Switch OLED aux couleurs du jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a entraîné une hausse significative des ventes de hardware Nintendo aux États-Unis au cours du mois d'avril 2023.En effet, la disponibilité de la Switch OLED a suscité un intérêt considérable parmi les consommateurs voulant à la fois profiter de l'édition collector imaginée par Nintendo pour son jeu-phare de l'année, et aussi profiter de l'écran plus lumineux et coloré offert par la technologie OLED. Le lancement programmé de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, l'un des titres les plus attendus de l'année, en vue le 12 mai, a certainement contribué à stimuler l'intérêt et les ventes pour la Switch.La Switch est donc la console la plus populaire en avril 2023 aux USA, nous confirme Mat Piscatella sur Twitter, non sans rappeler que la PS5 reste la console la plus lucrative en dépit d'une baisse du chiffre d'affaires de 5% par rapport à avril 2022 :La Switch OLED offre une expérience de jeu améliorée grâce à son écran de meilleure qualité, qui permet d'apprécier les graphismes détaillés et colorés de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Cela a non seulement attiré les fans de longue date de la série Zelda, mais a également suscité l'intérêt de joueurs qui soit avaient abandonné la Switch depuis Breath of the Wild, soit fait une pause pour profiter de jeux sur les consoles plus puissantes de la concurrence. Mais fan de Zelda un jour... fan de Zelda toujours !Il sera intéressant de suivre les performances de ventes de la Switch OLED et de Zelda : Tears of the Kingdom dans les mois à venir, et de voir si cette tendance se maintient. Les analystes semblent consensuels sur le fait que le jeu devrait continuer à très bien se vendre pendant encore longtemps, des mois voire même des années. Et quand on sait que le jeu s'est vendu à 10 millions d'exemplaires en 3 jours , on se dit que c'est bien possible.