News Worlds of Aria (Switch)

Worlds of Aria se dévoile au French Direct d'ActuGaming Worlds of Aria, c'est un mélange entre le JDR sur table et le RPG en ligne. Mais que dire de plus de cette nouvelle aventure qui nous attend sur Switch courant 2023 ? News

Le French Direct, événement en ligne visant à dévoiler les lines up des studios français, a dévoilé de nombreux jeux et phases de gameplay ce 17 mai 2023. Et c'est Mister MV qui présente Worlds of Aria !

Par Atar

Atar Publié le 18/05/2023

à 10h18 Du jeu de rôle au RPG Vous aimez le jdr sur table ? Worlds of Aria s'inspire de ces univers pour proposer une aventure palpitante. Lancez les dés, choisissez vos compagnons, ou embarquez vos amis dans l'aventure. Jouable en coop (notamment grâce à un pass ami) ou en solo, les studio Ishtar et Ludogram nous proposent une vaste aventure, où vos choix auront un impact sur votre aventure, mais aussi sur vos camarades de campagne. On vous met le trailer juste ici... Alors, vous savez déjà avec qui vous allez partir à l'aventure ? Worlds of Aria - Trailer d'annonce de la démo feat. MisterMV | AG French Direct 2023 17/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube Vous aimez le jdr sur table ? Worlds of Aria s'inspire de ces univers pour proposer une aventure palpitante. Lancez les dés, choisissez vos compagnons, ou embarquez vos amis dans l'aventure. Jouable en coop (notamment grâce à un pass ami) ou en solo, les studio Ishtar et Ludogram nous proposent une vaste aventure, où vos choix auront un impact sur votre aventure, mais aussi sur vos camarades de campagne.Peut-être avez-vous déjà entendu parlé du jeu si vous suivez certains streamers comme Mister MV. En effet, on retrouve le streamer aussi bien à la direction musicale qu'au doublage de certains personnages. Les possibilités semblent infinis dans ce premier trailer que l'on a découvert lors du French Direct. Le jeu est annoncé pour fin 2023, même si une démo est déjà dispo, malheureusement uniquement sur Steam.

On vous en dit plus dès qu'une date de sortie sera annoncé. En attendant, n'hésitez pas à nous dire, en commentaires ou sur notre discord, si ce jeu vous intéresse !