Chants of Sennaar se dévoile au French Direct d'ActuGaming

News Chants of Sennaar (Switch)

Le French Direct, événement en ligne visant à dévoiler les lines up des studios français, a mis en avant de nombreux jeux et phases de gameplay ce 17 mai 2023. Déjà présenté lors de l'Indie World du 19 avril, Chants of Sennaar fait son retour avec un très court trailer et une date.

Par Atar

Atar Publié le 18/05/2023

à 10h17 La légende raconte... De Chants of Sennaar, nous en savons peu. Présenté très brièvement lors de l'Indie World, tout aussi rapidement lors du French Direct, le jeu d'aventure reste assez énigmatique. Si les différents stores, nous apprenons le pitch suivant : "La légende raconte qu'un jour, un voyageur saura réunir les Peuples de la Tour, divisés depuis la nuit des temps. Observez, écoutez et déchiffrez des langues anciennes dans un univers fascinant inspiré du mythe de Babel." Nous n'en savons pas beaucoup plus, donc, mais avons pu voir quelques images. Ce qui nous a marqué, ce sont les couleurs, tout en dominances de jaune, de rose et de bleu. On vous met le trailer juste ici... Alors, curieux ? Chants of Sennaar - Announcement Trailer - Nintendo Switch 17/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube Le jeu sera disponible le 5 septembre 2023. Espérons que l'on en apprendra plus dans les semaines à venir !

On vous en dit plus dès qu'on en saura plus ! En attendant, n'hésitez pas à nous dire, en commentaires ou sur notre discord, si ce jeu vous intéresse !