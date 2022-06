Flashback² pour 2023 sur Switch

Les possesseurs de la Switch ont pu dès 2018 prendre en main la version remastérisée de Flashback, contenant le jeu d'origine avec ses graphismes d'époque mais en perdant au passage la musique d'origine pour cause de problème de droit.





Désormais c'est une suite qui devrait arriver courant 2023, gommant au passage une première suite réalisée par Delphine Software en 1995 appelé Fade to Black (PC et Playstation), qui avait un peu surpris à l'époque avec sa 3D à la place de la 2D du premier jeu. On ne sait pas encore si elle piochera également dans les éléments de Flashback Legends, un projet annulé par le dépôt de bilan de Delphine Software en 2002, qui revenait au source avec son gameplay 2D, et qui devait sortir sur Game Boy Advance en 2003.





Pour le moment, hormis l'annonce de Flashback 2, nous n'avions rien vu. Pour nous rassurer, on savait que ce titre était supervisé par Paul Cuisset auteur du jeu d'origine, que l'on avait fait appel au game designer du jeu d'origine Thierry Perreau. Pour la musique, le compositeur d'origine Jean Baudiot ayant malheureusement rejoint les étoiles en mars 2021, c'est Raphaël Gesqua qui avait réalisé la bande originale de la version Amiga, qui a été appelé en renfort. Un ADN devant permettre à l'équipe de Microids de Lyon de nous proposer un contenu fidèle dans l'esprit.





Un premier teaser nous dévoile un gameplay en 2,5D dans la continuité du jeu d'origine (et de ce que aurait pu être le jeu sur GBA), semblant confirmer que la proposition Fade to Black est définitivement écartée. On notera tout de même un passage action assez différent et quelques mouvements de décors à surveiller. Graphiquement, on reste à la fois fidèle tout en ayant bien mis à jour le rendu visuel. Appréciez cette première vidéo et soyez patient, car si Flashback 2 arrive en fin d’année sur Steam et sur consoles Xbox et PlayStation, la version Switch ne devrait sortir que courant 2023. Bon courage pour développer ce titre car il sera plus que scruté à sa sortie !



Flashback 2 | Teaser l Microids Studio Lyon & Paul Cuisset 15/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube