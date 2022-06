[Rumeur] Un nouveau Fire Emblem serait prêt depuis un an

Chaque année, à cette période, c'est le festival des salons du jeu vidéo, mais aussi et surtout des rumeurs. Alors si tout le monde connait le frère du cousin du pâtissier préféré de Miyamoto, il est sûr que les secrets ne sont pas prêts d'être gardés bien longtemps chez Nintendo...





La rumeur du jour concerne la série Fire Emblem qui est sous la bonne aura du dernier épisode Fire Emblem : Three Houses, ou encore Fire Emblem Heroes qui est le jeu mobile développé par Nintendo qui rencontre le plus de succès.

Il n'est pas pas surprenant d'imaginer qu'un nouveau jeu Nintendo Switch sur cette licence a été lancé depuis un moment, mais pas un épisode spin-off, comme Fire Emblem Warriors : Three Hopes, qui va d'ailleurs sortir la semaine prochaine et dont une démo a récemment été publiée sur l'eshop.





La rumeur porte donc sur le prochain épisode de la série principale et c'est la "célèbre" Emiliy Roger qui dévoile les informations suivantes. Selon elle, le prochain jeu de la série Fire Emblem serait prêt depuis un an et attendrait patiemment d'être annoncé. Il aurait été co-développé à l'occasion des 30 ans de la série par Intelligent Systems, studio de Nintendo qui s'occupe de la licence, Koei Tecmo ainsi que le studio Gust. En général, Koei Tecmo prête main forte avec le studio Omega Force, pour les jeux Warriors. Le studio Gust est plus connu pour les jeux de la série Atelier.





Le nouveau jeu serait une histoire originale, dont le protagoniste serait un ou une enfant de dragon. Ce personnage aurait les cheveux rouges et bleus. Le jeu introduirai une nouvelle fonctionnalité qui permettrait d'invoquer des personnages d'autres jeux de la série Fire Emblem.





Cette rumeur est intéressante sur divers points. En premier, on peut dire que le prochain Fire Emblem serait un nouveau jeu, et non un portage ou remake d'un jeu précédent. En outre, il permettrait de revoir les personnages favoris de la série. Mais le détail supplémentaire que donne Emily Roger est l'amélioration des graphismes par rapport à Three Houses. La patte graphique du studio Gust pourrait apporter un plus à la série.



Cependant, ne nous laissons pas trop rêver. Cette leakeuse bien connue a plutôt tendance à enfoncer des portes ouvertes ou d'appuyer sur des choses plus ou moins évidentes. L'histoire lui a peut être plus souvent donné tord que raison. La probabilité qu'il y ait une part de vérité dans cette rumeur est assez élevée : oui, un nouveau Fire Emblem est, ou a certainement été à l'étude. Mais quand sortira t-il ? Aura t-il un personnage dont les cheveux rappellent la première génération de pokemon ? Seul le temps nous le dira.





D'autres sites comme NintendoEverything ont dans la nuit relayé de supposés visuels de ce nouvel épisode de Fire Emblem, on vous les propose ici avec les pincettes de rigueur dans ce contexte de rumeur :