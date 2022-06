Un évènement Halo pour l'arrivée de Fall Guys sur Switch

BELIEVE | Fall Guys Spartan Showdown Announcement 14/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Halo 3: Believe 14/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans tout juste une semaine, Fall Guys: Ultimate Knockout arrivera enfin sur Nintendo Switch et Xbox. Avec plus d'un an et demi de retard, le jeu phare de l'été 2020 devient free-to-play pour son arrivée massive sur consoles.Dès le mardi 21 juin, à vous les affrontements entre 60 joueurs où il ne peut en rester qu'un ! A travers des épreuves dignes de Ninja Warrior et Wipeout, frayez-vous un chemin jusqu'à la victoire ultimate !Fall Guys, qui a déjà l'habitude des skins de personnages depuis sa sortie, accueillera un nouvel évènement du 30 juin au 4 juillet... dédié à Master Chief ! Le héros de la série Halo arrive avec des skins du Master Chief mais aussi de tout un tas d'autres personnages de la série.Pour l'occasion, voici un trailer d'annonce de ce "Spartan Showdown" :Les fans de la saga Halo l'auront peut-être reconnu mais cette vidéo parodie l'une des publicités vidéos du jeu Halo 3 lors de sa sortie en 2007 :Rendez-vous le 30 juin pour l'évènement "Spartan Showdown" et dès le 21 juin pour découvrir Fall Guys: Ultimate Knockout gratuitement sur Nintendo Switch !