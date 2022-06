Capcom lève le voile sur la roadmap de Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise: Sunbreak - Une nouvelle frontière_MP 14/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'actualité de Monster Hunter Rise ne prendra pas fin avec la parution du DLC Sunbreak prévue pour le 30 juin prochain. Lors de son Capcom Showcase, l'éditeur a donné des précisions concernant les futures mises à jour planifiées pour son jeu, avec l'annonce de 4 mises à jour gratuites à venir jusqu'en 2023.En effet, Capcom a annoncé le calendrier de sortie de 4 DLC pour Monster Hunter Rise :- Août 2022 : Ajout de Lucent Nargacuga et d'une zone appelée "Forlorn Arena"- Automne 2022 : Ajout d'espèces rares et de sous-espèces de monstres- Hiver 2022-23 : Ajout de plusieurs monstres- Courant 2023 : de nouvelles mises à jourL'emploi du pluriel pour "courant 2023" n'est pas une erreur : Capcom prévoit en effet plusieurs mises à jour pour l'année prochaine, ce qui permettra de continuer à donner de la visibilité au jeu maintenant disponible sur de nombreux supports, après quelques mois d'exclusivité Switch.En plus de cette annonce, Capcom a aussi indiqué qu' une démo de Monster Hunter Rise: Sunbreak serait disponible dès le mercredi 15 juin 2022, ne manquez pas de la télécharger afin d'envisager peut-être de vous lancer dans les nouvelles aventures intégrées à ce DLC.