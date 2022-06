Une démo pour Monster Hunter Rise: Sunbreak annoncée pour la nuit prochaine

Monster Hunter Rise: Sunbreak - Une nouvelle frontière_MP 14/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cette nuit avait lieu le Capcom Showcase, une sorte de Capcom Direct consacré aux projets de l'éditeur Capcom. Parmi les annonces de cet événement, la mise en ligne d'une version de démo de Monster Hunter Rise: Sunbreak a bien entendu retenu toute notre attention.Cette démo de MHR: Sunbreak sera disponible à partir de 4h du matin ce 15 juin 2022. Cela permettra de s'immerger dans le contenu du DLC qui quant à lui sera disponible à partir du 30 juin prochain.L'annonce a évidemment fait l'objet d'une bande-annonce spéciale que vous pouvez voir ci-dessous, et dans laquelle on retrouve une "version modernisée de la zone 'Jungle' de la 2e génération de jeux Monster Hunter". C'est dans cette zone que les joueurs ont pu retrouver la Wyverne Espinas de Monter Hunter Frontier.Rendez-vous dans la nuit, donc, pour retrouver cette nouvelle démo... puis le 30 juin pour le DLC qui apportera quelques heures de jeu en plus pour le plus grand plaisir des fans du jeu. Notez que la démo sera disponible aussi bien sur Switch que sur Steam.