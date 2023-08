Conférence d’ouverture de la Gamescom 2023 : l’Opening Night Live vous donne rendez-vous ce mardi à 20h

Préparez-vous à déguster de votre écran pour pouvoir suivre pendant deux grosses heures les différences annonces de ce salon à partir de 20 heures (France), un pré-show démarrant à 19h30 pour mettre en lumière quelques de plus petites productions. Certains événements orientés matériels pour PC ont déjà commencé, en particulier ASUS qui a présenté trois nouvelles cartes mères et des cartes graphiques ultra-puissantes. Même si le gros des annonces vont concerner le monde du PC et des consoles Next-gen de Sony et Microsoft, nous devrions pouvoir glaner quelques infos autour de titres à destination de la Switch.





Geoff Keighley sera le maître de cérémonie de cette soirée. Et pour les petits chanceux de séjour en Allemagne, le salon ouvre ses portes aux visiteurs dès mercredi, pour le plus grand plaisir des fans sevrés par la période Covid-19 (conservez cependant quelques gestes de prudence suite à la recrudescence du dernier variant).



gamescom Opening Night Live 2023: Today! 22/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Pour suivre cette cérémonie, vous avez le choix entre YouTube ou Twitch , à vous de choisir. Si nous devrions pas espérer de grosses annonces surprises, nous aurons l’occasion de voir plus en détails les jeux suivants : Alan Wake 2 (sortie le 17 octobre, Assassin’s Creed Mirage (5 octobre), Call of Duty: Modern Warfare III (10 novembre) dont on espère pouvoir tirer quelques informations sur l’arrivée de la licence sur Switch, Sonic Supertstars qui doit également tourner sur Switch, Mortal Kombat 1 qui débarquera aussi sur notre console, Tekken 8 dont on aimerait bien le retour d’un épisode sur console Nintendo et Cyberpunk: Phantom Liberty (26 septembre). Peut-être que Death Stranding 2 viendra faire un petit coucou.





Il est déjà annoncé une séquence cinéma au programme avec la venue du réalisateur Zack Snyder, qui viendra présenter la première bande-annonce de son nouveau projet SF, Rebel Moon, sortant sur Netflix à compter du 22 décembre. Aurons-nous une annonce d’une déclinaison jeu vidéo dans la foulée ?





Côté Nintendo, on ne s’attend pas à grand-chose de neuf directement de la part du constructeur. Bien présent cette année après une absence de quatre ans, Nintendo devrait proposer des espaces pour faire découvrir ces derniers jeux commercialisés au public. Zelda, Pikmin 4, Mario Kart 8 Deluxe avec sa dernière série de DLC, Splatoon 3 et Mario Party devraient être présents, peut-être verrons-nous quelque chose autour de détective Pikachu, et il est probable que Samba de Amigo: Party Central soit visible pour mettre un peu d’ambiance.





Concernant le nouveau Mario, peu de chance de le voir maintenant. Et pour ceux qui espèrent des annonces autour de la prochaine console, ce sera motus. A moins que des éditeurs tiers ou indépendants ne lâchent quelques indices supplémentaires sur des portages non annoncés.





Bonne soirée et comptez sur Puissance Nintendo pour faire quelques billets si des annonces intéressantes font surfaces durant ce salon, qui se tient à Cologne du mercredi 23 août au dimanche 27 août. N'hésitez pas à échanger sur notre Discord ou sur notre forum.