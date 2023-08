Ashina: The Red Witch : un voyage après la vie à ne pas manquer !

Ashina: The Red Witch - Teaser 22/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un monde spirituel, une quête épique

Un gameplay riche et surprenant

Un bijou visuel et sonore

En bref :

Ratalaika Games et Stranga s'apprêtent à nous surprendre avec la sortie imminente de Ashina: The Red Witch. Ce jeu d'aventure, riche en énigmes et interactions, promet de nous transporter dans un univers après la vie, à la fois mystérieux et captivant. Le jeu sortira sur toutes les machines du moment dont la Nintendo Switch.Voici la bande annonce de révélation du jeu :Imaginez-vous dans la peau d'Ash, une jeune fille du quotidien, soudainement plongée dans une quête périlleuse à travers le monde spirituel. Son objectif ? Sauver sa sœur jumelle, Tena, tout en naviguant entre des créatures étranges et des alliés inattendus, comme Tanto, l'esprit malicieux.Le jeu démarre en douceur dans l'appartement chaleureux d'Ash, mais ne vous y trompez pas : les défis et énigmes ne tarderont pas à se présenter. Entre exploration, résolution de casse-têtes et interactions avec des personnages hauts en couleur, Ashina: The Red Witch promet de belles heures de jeu.Chaque détail d'Ashina: The Red Witch nous propose des graphismes en pixelart, le tout est sublimé par une bande-son originale qui saura vous transporter au cœur de l'action. Les mélodies envoûtantes et les graphismes soignés font de ce jeu une expérience incontournable.Le communiqué nous donne quelques raisons supplémentaires de vous parler du jeu à l'approche de sa sortie :- Un scénario captivant dans un univers Science-Fiction/Cyberpunk.- Des énigmes ingénieuses et des interactions mémorables.- Une immersion visuelle et sonore garantie.- Une durée de jeu estimée à 3-4 heures, pour une aventure dense et riche.L'exploration est au cœur du gameplay, avec des décisions qui influenceront le déroulement de l'histoire et le destin des personnages. Une aventure à la fois personnelle et universelle, qui saura séduire tous les amateurs de jeux d'aventure.Prêt pour l'aventure ? Rendez-vous le 25 août sur l'eShop de la Nintendo Switch, et bientôt dans nos colonnes pour son test complet !Source : Communiqué de presse