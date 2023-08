Passpartout 2: The Lost Artist : redécouvrez l'art et votre notoriété sur Switch

Passpartout 2: The Lost Artist Nintendo Switch Announcement Trailer 22/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une histoire d'art et de renaissance

Une expérience adaptée à la Nintendo Switch

Caractéristiques principales

Galerie images 22/08/2023

Après le succès de "Passpartout: The Starving Artist", vendu à plus d'un million d'exemplaires, Flamebait Games nous dévoile la suite tant attendue, Passpartout 2: The Lost Artist. Initialement lancé sur Steam en avril 2023, ce titre a su séduire les joueurs avec une note impressionnante de 93% d'avis positifs.Un tel score sur Steam ne peut que nous inciter à accorder notre attention à l'arrivée du jeu sur Switch, n'est-ce pas ?Plongez dans l'univers de Passpartout, un artiste autrefois célèbre qui a mystérieusement disparu de la scène. Aidez-le à retrouver son éclat d'antan dans la charmante ville de Phénix, où les habitants sont en quête d'un véritable talent artistique. À vos pinceaux, l'aventure vous attend !Le jeu a été repensé pour offrir une expérience unique sur la Nintendo Switch. Utilisez l'écran tactile pour peindre, avec une compatibilité stylus, ou optez pour les commandes gyroscopiques des Joy-Con. Et pour les puristes, les commandes classiques sont toujours disponibles.Le communiqué principale nous résume les caractéristiques principales du jeu :- Un gameplay point & click simple pour une exploration détendue.- Créez vos propres œuvres d'art et débloquez de nouveaux outils.- Vendez vos créations dans la rue ou dans votre atelier.- Réalisez des commandes pour les habitants de Phénix.- Profitez d'une expérience de jeu adaptée à la Nintendo Switch : peignez avec les Joy-Con, l'écran tactile ou les commandes classiques.L'art n'attend que vous avec Passpartout 2: The Lost Artist qui promet donc de ravir les amateurs d'art avec une expérience riche et immersive. La sortie sur Nintendo Switch est imminente !Source : Communiqué de presse