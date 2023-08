Primal Game Studio et Marvelous Europe annoncent Mandragora notamment sur Switch

Mandragora - Gamescom Opening Night Live 2023 - Gameplay Trailer 22/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'humanité a livré le monde aux monstres. Les gens se cachent derrière des murs de briques et des palissades d'ignorance, construits par leurs dirigeants. La joie et l'enchantement sont des joyaux convoités, hors de portée des masses. Ce n'est pas le monde qu'on vous a promis. Voyagez de nuit et reprenez-le.Voyagez dans un monde en déclin, lentement en proie aux effets néfastes de l'entropie. Affrontez des boss uniques et mortels, rencontrez de nouveaux alliés, ennemis et toutes les nuances intermédiaires, et faites des choix moraux difficiles.De nombreux chemins méritent d'être empruntés.Choisissez le vôtre.

Peu de détail ont émergé au delà de la bande-annonce ci-dessous :Mandragora est un jeu de plate-forme en 2.5D qui paraitra courant 2024 sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series X|S et bien entendu sur Nintendo Switch.Voici ce que l'on sait de l'histoire, traduite depuis le site officiel :Ne manquez pas de visiter le site officiel pour en savoir plus sur le jeu.