Expeditions: A MudRunner Game : l'aventure off-road atteint de nouveaux sommets à la Gamescom

Un voyage au cœur de l'inexploré

Une collaboration fructueuse

Qu'attendre de "Expeditions" ?

Préparez-vous à une aventure inédite, où technologie de pointe et exploration sauvage se rencontrent.Après avoir séduit plus de 15 millions d'adeptes avec les titres phares "MudRunner" et "SnowRunner", le duo dynamique formé par Focus Entertainment et Saber Interactive revient en force. Leur nouvelle création, Expeditions: A MudRunner Game, a été dévoilée lors de l'Opening Night Live de la Gamescom, et elle promet d'élever l'expérience off-road à un tout autre niveau.Voici la bande-annonce révélée lors de la soirée Gamescom Opening Night Live :"Expeditions" n'est pas qu'un simple jeu de conduite, nous explique le communiqué de presse diffusé pour accompagner la bande-annonce de révélation.C'est une invitation à l'aventure, à la découverte de territoires sauvages et mystérieux. Les joueurs seront équipés de véhicules high-tech et accompagnés d'une équipe d'experts pour dévoiler des paysages époustouflants et des vestiges d'une beauté rare.John Bert, Directeur Général de Focus Entertainment, exprime sa joie de collaborer à nouveau avec Saber Interactive, soulignant l'expertise combinée des deux entités. Tim Willits, de Saber, ajoute que ce nouveau titre fusionne le défi de la conduite off-road avec les innovations technologiques, offrant ainsi une expérience de jeu enrichie.Au-delà de la conduite, c'est une histoire d'exploration, d'innovation et d'aventure. Les joueurs devront non seulement maîtriser leur environnement, mais aussi innover et s'aventurer dans des territoires inconnus. Que vous soyez un habitué des chemins boueux ou un novice en quête de sensations fortes, Expeditions: A MudRunner Game vous promet des heures de jeu inoubliables.On surveillera les prochaines informations sur ce titre à venir courageusement sur Nintendo Switch, et qui devrait susciter l'intérêt de tous les amateurs d'aventure et de conduite off-road !Source : communiqué de presse