Thank Goodness You’re Here! : une comédie déjantée annoncée

Lors de la Gamescom Opening Night Live, une annonce a retenu l'attention : celle de Thank Goodness You’re Here!, fruit de la collaboration entre Coal Supper et Panic. Cette comédie slapformer, ou jeu de plateforme humoristique, s'annonce comme un véritable concentré d'humour décalé.Will Todd et James Carbutt, amis d'enfance et collaborateurs à l'âge adulte, nous avaient déjà offert "The Good Time Garden" en 2019, un jeu qui reflétait leur style singulier, inspiré des émissions TV des années 90, des tasses de thé froid et des vieux numéros du Beano. Avec Thank Goodness You’re Here!, ils rendent hommage à leur ville natale du nord de l'Angleterre, en y injectant une dose de surréalisme.La collaboration avec Panic a permis à Coal Supper de donner vie à leur vision. "C'est une opportunité incroyable de plonger dans cet univers avec le soutien de Panic", confie Coal Supper. Nick Suttner, responsable de l'édition chez Panic, partage cet enthousiasme : "Nous avons été immédiatement séduits par la proposition de Coal Supper. Après avoir joué à 'The Good Time Garden', nous étions convaincus de vouloir soutenir ces génies dans la création de leur premier jeu console à grande échelle."Les curieux pourront avoir un aperçu du jeu lors de la gamescom, où Will et James présenteront une première démo. Une version courte sera également jouable lors du PAX West, du 1er au 4 septembre, sur le stand de Panic.Thank Goodness You’re Here! est attendu l'année prochaine sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC.Dans Thank Goodness You’re Here!, incarnez un représentant de commerce qui, arrivé en avance pour un rendez-vous avec le maire d'une étrange ville du nord de l'Angleterre, décide d'explorer les environs. Les habitants, tous plus excentriques les uns que les autres, lui confieront une série de missions de plus en plus loufoques. Chaque tâche accomplie ouvre de nouvelles zones de la ville, dévoilant des quêtes toujours plus étranges. Le compte à rebours est lancé, et le représentant n'a pas fini de nous surprendre !Pour découvrir ce jeu qui promet de vous transporter dans un univers déjanté et hilarant, un peu de patience : la sortie du jeu est calée pour 2024, donc.Source : Communiqué de presse