[Rumeur] La démo de la Switch 2 à la Gamescom aurait vu tourner Zelda BOTW en 4K à 60fps sans temps de chargement

Zelda BOTW en 4K à 60fps : une prouesse technique ?

Nintendo Switch 2 Leak: Release & Reveal Timing, Load Times, Full RTX - Here's What We Know (ft MVG) 09/12/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une attente grandissante

Les rumeurs autour du successeur de la Nintendo Switch ne cessent de s'amplifier. Après les révélations sur la présentation de la nouvelle console aux développeurs lors de la Gamescom , de nouvelles informations font surface concernant les performances de cette encore très mystérieuse nouvelle console à venir.Selon les bruits de couloir que vous pourrez écouter dans le podcast Nate the Hate à retrouver ci-dessous, la démo de la "Switch 2" lors de la Gamescom aurait présenté The Legend of Zelda: Breath of the Wild tournant en 4K à 60 images par seconde. Si cette rumeur s'avère vraie, cela marquerait une avancée technologique significative pour Nintendo, qui a toujours privilégié l'expérience de jeu à la puissance brute.Voici le podcast dans son intégralité :Dans les propos rapportés dans l'émission, on apprend que "les temps de chargement ont été effacés". Cela veut dire que la console utiliserait des technologies de communication extrèmement rapide pour aller de la cartouche à la mémoire de la console.Les rumeurs ne s'arrêtent pas à la simple vitesse de transfert de la nouvelle console. En effet, il est également suggéré que la démo utilisait la technologie DLSS 3.5 de Nvidia, une technologie d'upscaling en temps réel basée sur l'intelligence artificielle. L'intégration du DLSS dans un successeur de la Switch est une idée qui circule depuis plusieurs années. Cependant, l'évocation d'une utilisation de la version plus avancée 3.5 suscite indéniablement l'intérêt et attise la curiosité. On sent Sebiorg fébrile, et notre salon leaks-rumeurs sur Discord déjà en surchauffe !Ces nouvelles informations, bien que non confirmées, alimentent les attentes des fans et des professionnels du secteur. La perspective de jouer à un tel titre emblématique de Nintendo, avec une telle qualité graphique, est particulièrement alléchante.Au delà de la performance technique qui permet de souligner l'évolution entre les deux générations, cela pourrait également signifier que d'autres titres phares de Nintendo bénéficieraient d'améliorations similaires, offrant aux joueurs une expérience de jeu inégalée. De là à craindre une multitude de portages de l'ère Switch sur Switch 2, il n'y a qu'un pas, mais on s'en inquiètera en temps utile !Avec toutes ces rumeurs circulant, la communauté attend avec impatience une annonce officielle de la part de Nintendo. La firme de Kyoto reste, comme à son habitude, silencieuse, laissant planer le mystère autour de sa prochaine console. Cela fait partie de sa marque de fabrique, et il nous tarde que la machine à communiquer se mette en route. Précisons que d'après les rumeurs, la console ne devrait pas sortir avant la seconde partie de l'année 2024, ce qui nous laisse encore quelques mois pour voir la machine venir.Source : NintendoLife