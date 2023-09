Le Grinch revient en jeu vidéo dans Le Grinch : Les Aventures de Noël

Un jeu pour toute la famille

Après une absence de 16 ans, le personnage emblématique du Dr Seuss, le Grinch, revient sur le devant de la scène vidéoludique. Le Grinch : Les Aventures de Noël s'inspire du célèbre livre pour enfants "Comment le Grinch a volé Noël !" et promet de ravir les fans de la première heure tout comme les nouvelles générations.Outright Games et Bandai Namco ont tout juste dévoilé la toute première bande-annonce du jeu. Les graphismes, fidèles aux illustrations originales du livre, sont un véritable régal pour les yeux. On y découvre le Grinch, ce monstre vert malicieux, et son fidèle chien Max, sautant de plateforme en plateforme, utilisant des objets festifs comme le lasso en sucre d'orge ou les boules de neige paralysantes pour avancer dans leur aventure.Conçu pour être accessible aux plus jeunes, Le Grinch : Les Aventures de Noël propose un mode coopératif asymétrique. Le premier joueur incarne le Grinch tandis que le second prend les commandes de Max, son compagnon canin. Une expérience ludique qui promet de beaux moments de complicité en famille.Le jeu a récemment été présenté à la Gamescom de Cologne, où une version jouable était mise à disposition des visiteurs. L'occasion pour les fans de découvrir en avant-première ce que leur réserve ce titre tant attendu.En voici la bande-annonce de présentation :Préparez-vous donc à vivre des aventures festives dès le 13 octobre. Le Grinch : Les Aventures de Noël sera disponible en version physique sur Nintendo Switch et en version digitale sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC.Voici pour compléter quelques images du jeu :Source : Communiqué de presse