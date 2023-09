Play Sorbonne Festival 2023 : un 1e rendez-vous de rentrée pour passionnés de jeux à Sorbonne Université

Play Sorbonne Festival : une 6e édition prometteuse

Des conférences pour approfondir sa connaissance du jeu et plein d'activités

Infos pratiques

Date : Samedi 16 septembre 2023, de 10h à 19h

Lieu : Sorbonne Université - campus Marie et Pierre CURIE, 4 Place Jussieu, 75005 Paris

Accès : Métro Jussieu (Ligne 7, Ligne 10)

Entrée : Libre et gratuite sur inscription. Réservation sur Eventbrite

Accessibilité : Le festival est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Site officiel : https://playsorbonne.fr/

Le samedi 16 septembre 2023 marquera le retour tant attendu du Play Sorbonne Festival. Pour cette 6e édition, l'événement, organisé par des bénévoles passionnés, se tiendra au campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université. C'est l'occasion de célébrer la culture du jeu sous toutes ses facettes, qu'il s'agisse de jeux vidéo ou de jeux de plateau.Le festival rassemblera une diversité d'acteurs du monde du jeu : joueurs, développeurs, éditeurs et associations. L'objectif ? Faire découvrir le processus de création d'un jeu de A à Z et la réalité quotidienne de ceux qui le font vivre. Parmi les invités phares de cette édition, on retrouvera des figures emblématiques telles que FibreTigre, Daz ou encore Lydia, qui participeront à une émission spéciale "Jeu de Rôle Game of Rôles".Play Sorbonne Université a prévu un cycle de conférences passionnantes. Ces interventions aborderont le jeu vidéo sous différents angles : histoire, économie, genre, game design, et bien d'autres. Parmi les intervenants, citons Juliette Lacharme d'Ubisoft Québec, Léa Legouix, historienne de l'art, ou encore Sébastien Genvo de l'université de Lorraine.Voici le programme renseigné par les organisateurs :- Juliette Lacharme, Associate Monetization Director à Ubisoft Québec : "Le live et la monétisation à Ubisoft Québec"- Léa Legouix, Historienne de l'art et chercheuse associée à la SFDAS : "Choisir ses couleurs : histoire chromatique des jeux vidéo de stratégie"- Hippolyte Caubet, Développeur pour Nerial Games / Devolver Digital et professeur en sciences cognitives du jeu vidéo à Gobelins : "Game design de l'impuissance: ces jeux qui subliment notre humanité"- Eve Ben-Haïm, Conseillère pour la création de mondes virtuels réalistes / Inspirational Content Advisor chez Ubisoft : "Géographie & Jeux vidéo : des mondes à construire"- Sébastien Genvo, Professeur à l'université de Lorraine, Directeur du département Information – Communication et rattaché au Centre de recherche sur les médiations : "Émergence de la recherche sur les jeux vidéo en France"Les visiteurs auront l'opportunité de rencontrer des professionnels du secteur, de découvrir de nouveaux jeux et même de participer à un grand tournoi de Super Smash Bros. Ultimate à 256 joueurs inscrits ! Une exposition spéciale, axée sur les travaux de Roger Caillois, explorera le jeu vidéo à la croisée des arts et de la sociologie.Pour ceux qui souhaitent participer à cet événement incontournable, voici les détails pratiques :Source : Communiqué de presse