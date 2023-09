Disgaea 7: Vows of the Virtueless annonce sa démo jouable sur Nintendo Switch

Surprise, la démo de Disgaea 7: Vows of the Virtueless est là !

Le royaume démoniaque de Hinomoto est en pleine mutation, et l'ère des guerriers valeureux touche à sa fin. Mais avant de vous lancer dans cette aventure épique, Disgaea 7 : Vows of the Virtueless vous offre la chance de tester le jeu grâce à sa démo gratuite. Préparez-vous à des combats intenses, des personnages excentriques et des affrontements d'une envergure impressionnante.Pour les plus fervents admirateurs de la série, un concours de démo Disgaea 7 est organisé du 12 au 29 septembre. Tentez votre chance pour remporter un ensemble de peluches Lil' Fuji & Lil' Pirilika et une impression acrylique exclusive.Dans Disgaea 7, suivez l'histoire de Fuji, un samurai nonchalant, et de Pirilika, une fervente admiratrice du Bushido. Ensemble, ils s'opposent à un régime tyrannique, cherchant rédemption et honneur.Le jeu offre une multitude de nouvelles fonctionnalités, dont le Mode Mégamax, le Mode Luciférien, et des affrontements en ligne classés. Avec plus de 40 classes de personnages disponibles, dont 4 inédites, l'univers de Disgaea n'a jamais été aussi vaste.L'édition physique de Disgaea 7: Vows of the Virtueless comprend :Le jeu, classé PEGI 12, sera disponible en français avec des voix en anglais ou japonais.Il est prévu pour une sortie le 6 octobre 2023.Pour plus d'informations, consultez le site officiel Source : Communiqué de presse