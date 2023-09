Les Pokémon envahissent le musée Van Gogh à Amsterdam

Pokémon × @vangoghmuseum, Amsterdam

Disponible à partir du 28 septembre 2023

Plus d’informations à venir ! pic.twitter.com/aI5STDqeVl — Pokémon France (@PokemonFR) September 12, 2023

Les Pokémon multiplient les partenariats un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est en Europe qu'a été annoncée la dernière collaboration en date et plus précisément au Pays-Bas.C'est le musée Van Gogh qui est mis en avant avec l'annonce de l'arrivée des Pokémon à Amsterdam pour un partenariat qui reste bien mystérieux mais qui semble placer les monstres de poche au centre des œuvres du célèbre peintre postimpressionniste.Un premier teaser a été diffusé sur les réseaux sociaux :Plus d'infos seront diffusées dans les prochains jours avant que le voile ne soit levé totalement le 28 septembre.A quoi pouvons nous nous attendre ? Visiblement quelques tableaux inspirés des œuvres de Vincent Van Gogh et intégrant des Pokémon seront de la partie, comme les célèbres Tournesols qui accueilleront des Héliatronc.Avec un peu de chances, cette collaboration donnera lieu à quelques produits dérivés sur place ! Rendez-vous à Amsterdam à partir du 28 septembre prochain !