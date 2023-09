La mise à jour 2.0.1 de Pokémon Écarlate et Violet pour la sortie du DLC "Le Masque Turquoise" apporte son lot d'améliorations et correctifs divers

Notes de la version 2.0.1

Pokémon supplémentaires

Fonctionnalités nouvellement ajoutées

Corrections de bugs et ajustements de fonctionnalités

Cette mise à jour apporte son lot de nouveautés et de corrections pour améliorer l'expérience de jeu.L'une des principales caractéristiques de cette mise à jour est l'ajout de la prise en charge du DLC "Le Masque Turquoise" disponible ce jour et très attendu par les fans du jeu. Nous ne manquerons pas d'en reparler dans nos colonnes d'ici peu !Cete mise à jour 2.0.1 améliore également la fonction de recherche dans le Pokédex, permettant aux joueurs de trouver plus facilement leurs Pokémon préférés. De plus, elle ajoute la prise en charge des Pokémon obtenus via le Mystery Gift, une fonctionnalité appréciée des fans.Du côté des corrections, plusieurs bugs qui affectaient certaines cinématiques ont été résolus. De plus, des problèmes qui pouvaient empêcher le jeu de progresser ont été corrigés, garantissant ainsi une expérience de jeu plus fluide pour tous les dresseurs.Enfin, pour ceux qui aiment jouer en ligne, sachez que cette mise à jour est nécessaire pour utiliser certaines fonctionnalités en ligne. Elle apporte également des améliorations à la stabilité générale du jeu.Il ne vous reste plus qu'à lancer votre téléchargement de cette mise à jour si celle-ci ne s'est pas faite automatiquement aux petites heures du matin. Avec toutes ces améliorations et le support du DLC "Teal Mask", l'aventure Pokémon ne fait que commencer !Pour les plus curieux désireux de tout savoir sur le contenu de cette mise à jour, voici une traduction obtenue automatiquement des notes de version officielles Pour les dresseurs qui n'ont pas acheté Le trésor caché de la zone zéro, des Pokémon supplémentaires peuvent apparaître via des modes de communication locaux ou en ligne.Vous pourrez désormais verrouiller la mini-carte qui apparaît lorsque vous êtes sur le terrain afin que le haut soit toujours au nord. Pour ce faire, appuyez deux fois sur le stick droit lorsque l'application Carte est ouverte, afin de sélectionner le paramètre App et mini-cartes verrouillées.Les paramètres de la caméra ont été ajoutés au menu Options. Ces paramètres vous permettent de régler le fonctionnement de la caméra lorsque vous êtes sur le terrain.Nous avons ajouté une fonctionnalité qui vous permet de signaler à un Pokémon qui vous accompagne sur le terrain de s'arrêter et d'attendre là où il se trouve. Pour donner ce signal, appuyez sur le stick gauche.Vous pouvez désormais prendre des photos en appuyant sur le bouton A dans l'application appareil photo.Vous pouvez maintenant écouter de la musique en appuyant sur le bouton ZL ou le bouton ZR lorsque l'application appareil photo est ouverte. Il se peut que les Pokémon qui vous accompagnent sur le terrain et les personnes qui vous entourent réagissent à la musique.Lorsqu'ils utilisent le Cercle de l'Union, les Dresseurs peuvent désormais partager avec leurs amis les photos qu'ils ont prises avec l'application Appareil photo pendant la session du Cercle de l'Union.Nous avons ajouté une fonctionnalité aux Machines TM qui vous permet de filtrer les mouvements que vos Pokémon peuvent apprendre. En interagissant avec une machine de MT et en sélectionnant l'option de filtrage des mouvements pouvant être appris, vous pourrez afficher uniquement les MT contenant des mouvements qu'un Pokémon spécifique peut apprendre.Le texte descriptif incorrect pour les coups Ceaseless Edge, Dire Claw et Stone Axe a été corrigé. Les descriptions de ces coups comprenaient auparavant les mots " visant à obtenir un coup critique ", mais ces coups n'augmentent pas le ratio de coups critiques dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Cette formulation a été supprimée de ces descriptions.Nous avons corrigé un bug qui empêchait l'application de la marque de chercheur d'objets à un Pokémon, même si les conditions étaient remplies.Les Pokémon sauvages portant la marque Titan réapparaîtront désormais sur le terrain au bout d'un certain temps s'ils ont été vaincus.Nous avons ajusté la façon dont les icônes des Pokémon sont affichées dans les boîtes.D'autres corrections de bugs ont été mises en place.Sources : Nintendo