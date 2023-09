Super Bomberman R 2 dévoile sa bande-annonce de lancement

Konami revient sur Switch avec une nouvelle version de son hit Super Bomberman R. Un projet beaucoup plus compliqué qu'il n'y parait car si le précédent opus avait rencontré son public lors du lancement de la console Switch, à une époque où les titres étaient encore rares, ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'énorme logithèque de la Switch propose une grande variété de titres et il n'est pas certain que le public se passionne à nouveau en masse pour une mise à jour d'un jeu, sauf si les nouveautés sont suffisamment importantes, avec en parallèle un calendrier de sorties qui se chargent de plus en plus en se dirigeant vers la fin de l'année. Le parc installé de console Switch dans le monde cependant peut suffire, car même si 1% des propriétaires de Switch se laisse séduire par ce nouveau titre, cela ferait déjà de belles ventes.



Pour tenter de séduire le maximum de joueurs, Super Bomberman R 2 propose le plus grand contenu disponible de cette franchise, c'est clairement un best-of. Entre les modes hors-ligne pour jouer en familles ou avec ses amis, un mode solo et le mode en ligne vous permettant d'affronter des joueurs du monde entier, Super Bomberman R2 ratisse large. Les anciens modes sont au rendez-vous et le mode "château" crée deux équipes qui s'affrontent pour obtenir un trésor. Le titre reste simple mais toujours aussi tactique, avec sa vue de haut, ses murs à faire sauter à coup d'explosifs et l'objectif de rester le dernier survivant au jeu de massacre. Les bonus sont distribués de manière généreuse après l'élimination d'un joueur, afin d'améliorer vos capacités (rapidité de déplacement, porté des bombes, nombre de bombes, la possibilité de pousser des bombes déjà placées etc..). A vous de prendre des risques calculés ou d'être assez rapide pour collectionner le maximum d'items si vous souhaitez être le dernier.

Pour augmenter la durée de vie, un éditeur de niveaux pour le mode "château" est disponible. Il va falloir dompter son ergonomie mais vos créations peuvent être partagées en ligne, ce qui permettra aux personnes moins créatives (ou n'ayant pas le temps de réaliser leur plateau de jeu) de pouvoir tester les réalisations des autres. Un bon point et on attend avec intérêt les créations à venir. Visuellement, peu de changement par rapport aux précédents opus, c'est un peu dommage mais le style graphique reste agréable tout en étant tout de même basique.

Super Bomberman R2 est disponible à partir d'aujourd'hui 13 septembre 2023 pour 49,99 € sur l'eShop, la version physique sera disponible dès le lendemain. Si vous ne possédez pas de Bomberman récent, c'est un titre qui a tout le potentiel de vous séduire, d'autant que le titre est crossplay. Si vous possédez le précédent opus payant, vous allez peut-être patienter avant de passer à la caisse, à moins d'être un fan et vouloir posséder la version la plus complète, le mode "château" étant tout de même assez séduisant. Il se pose néanmoins la question de ce que pourra à l'avenir ajouter Konami à un tel titre. Un challenge pas simple car entre révolution et perte de repères qui faisaient le sel d'une franchise, tout devient un délicat équilibre.



40 ans après ses débuts, la franchise Bomberman est toujours dans la course. Mais n'oublions pas que c'est un titre à jouer en priorité à plusieurs car seul, c'est beaucoup moins convaincant.

Caractéristiques principales

N'oublions pas que le personnage Bean Bomber du jeu Fall Guys sera disponible comme personnage jouable dans la boutique du jeu.





• Mode BatailleProfitez de 4 modes batailles, notamment le mode « Château » inédit !« Château » : bataille asymétrique entre le camp Château, qui protège le trésor, et le camp Attaque, qui cherche à s'emparer du trésor en question !« Standard » : le mode bataille classique que les fans aiment tant !« Grand Prix » : bataille entre deux équipes ! Collaborez avec vos alliés pour vaincre l'équipe adverse !« Bataille 64 » : bataille pour la survie avec un maximum de 64 joueurs ! Devenez le Bomber One !• Match GradéBatailles entre utilisateurs d'un niveau similaire !Affrontez des joueurs du monde entier en ligne !• Room MatchConfigurez librement le mode et les règles de la bataille !Rassemblez vos amis en ligne et passez un bon moment !• Bataille hors ligneVous pouvez profiter de Bomberman avec un seul appareil !Connectez des manettes supplémentaires et jouez avec votre famille et vos amis !*Chaque joueur doit avoir une manette.• Éditeur de niveauxLes niveaux personnalisés avec des blocs gimmicks peuvent être partagés en ligne !Créez, jouez, partagez et explorez différents niveaux avec l'Éditeur de niveau !• Mode HistoireProfitez du Mode Histoire qui a été amélioré !Découvrez de nouvelles planètes avec le nouvel ami de Bomberman, « Ellon », et affrontez la terrible menace qui pèse sur l'univers !Source : Konami