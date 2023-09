Personnages et ennemis de Super Mario Bros. Wonder se révèlent sur le site japonais

Galerie images 13/09/2023





Rappel des personnages jouables

Mario : Le plombier emblématique que nous connaissons tous.

Luigi : Le frère jumeau de Mario, reconnaissable à sa taille plus grande.

Peach : La princesse bien-aimée du Royaume Champignon.

Daisy : La princesse toujours énergique de Sarasaland.

Toad (Jaune et Bleu) : Les habitants fidèles du Royaume Champignon.

Toadette : Reconnaissable à ses nattes roses, elle est également une résidente du Royaume Champignon.

Yoshi (Vert, Rouge, Bleu, Jaune) : Ces dinosaures amicaux peuvent porter Mario et ses amis sur leur dos.

Carottin : Un personnage mystérieux qui semble évaluer Mario et ses compagnons.

Rappel de certains ennemis

Skedaddler : Ils adorent voler des objets.

Bulrush : Ils chargent les joueurs en ligne droite.

Angry : Ils avalent tout avec leur grande bouche.

Hoppycat : Ils imitent le joueur et sautent quand vous sautez.

Oshidashi : Ils utilisent la force brute pour repousser les joueurs.

Condarts : Ils se lancent au sol à toute vitesse.

Lors du Super Mario Bros Wonder Direct, Nintendo a longuement présenté les personnages que nous serons amenés à contrôler. Dans son second blog consacré au jeu, le site officiel japonais revient sur ces derniers, et également sur certains ennemis que nous rencontrerons. Une belle piqûre de rappel, visuels à l'appui !La suite tant attendue de la saga Mario, Super Mario Bros. Wonder, continue de faire parler d'elle. Après la récente présentation assez fouillée lors du Direct consacré au jeu, de nouveaux détails ont été partagés via une série de publications "Wonder World" sur le site officiel japonais de Nintendo.Dans le premier opus de ces articles distillés sur le site japonais, on avait ainsi appris qu'il était possible de faire taire les fleurs qui s'adressent à nous dans le jeu. Cette fois-ci, le focus est mis sur les personnages jouables et les nouveaux ennemis que nous choisirons pour les uns ou affronterons pour les autres dans le jeu.A lire aussi : tout ce que vous devez savoir sur Super Mario Wonder Rappelons que Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad et Toadette ont tous des capacités similaires, ce qui signifie que vous pouvez choisir votre personnage préféré sans vous soucier de leurs compétences spécifiques. Cependant, Yoshi et Carottin se distinguent : ils ne subissent pas de dégâts des ennemis ou des obstacles. De plus, Yoshi a des capacités supplémentaires, comme le saut en battement d'ailes ou la capacité de manger des ennemis.En plus de ces nouveaux personnages et ennemis, Super Mario Bros. Wonder apporte une petite touche de modernité avec des expressions faciales variées pour tous les personnages, offrant une immersion encore plus profonde dans l'univers Mario. On voit par exemple des traits du visage de Mario bien plus expressifs, tandis qu'on distingue désormais aussi nettement les chaussures de la Princesse Peach - même si on vous l'accorde cela n'a pas grand-chose à voir avec les traits du visage !Rappelons que le jeu est prévu pour une sortie mondiale le 20 octobre 23 . En attendant, pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les précédentes annonces concernant ce titre, n'hésitez pas à consulter notre article précédent sur Super Mario Bros Wonder.Source : site officiel via Perfectly Nintendo