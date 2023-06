[ND] Super Mario Bros Wonders : Un nouveau jeu de plateforme 2D Mario annoncé... avec une date de sortie !

Fans de Mario, réjouissez-vous : le fameux jeu Mario de plateforme 2D de la rumeur était donc vrai ! En effet, Nintendo vient de dévoiler un tout nouveau jeu de plateforme qui est particulièrement prometteur : Super Mario Bros Wonders ! Oui oui, vous avez bien lu : un nouveau Mario en 2D, dans un jeu à défilement horizontal, qui s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch.Alors, que nous réserve ce nouveau titre ? La bande annonce fourmillait de nombreux détails et on va tâcher de vous résumer tout cela. Tout d'abord, il semblerait que notre plombier moustachu ait la possibilité de récupérer une sortie de graine magique (pour ne pas dire psychédélique !), appelée "Wonder Seed". Cette graine porte bien son nom car elle va apporter une touche de magie à l'aventure en déformant les environnements, apportant ainsi de légères subtilités de gameplay.Mario ne sera pas seul dans cette aventure, car Peach, Toad et Luigi seront également de la partie en tant que personnages jouables. Et pourquoi jouer seul quand on peut s'amuser entre proche : le jeu sera jouable en coopération ! De quoi partager l'aventure avec vos amis et partir à la conquête des niveaux en équipe, un élément des jeux Mario depuis longtemps.Dans la bande-annonce, on a aussi aperçu Yoshi, notre dinosaure préféré, qui sera donc également de retour et permettra d'atteindre des plateformes autrement difficiles d'accès. On peut déjà imaginer les possibilités de gameplay que cela va offrir.Un des éléments les plus intrigants, pour ne pas dire novateurs de Super Mario Bros Wonders est la capacité de Mario à se transformer en éléphant, en absorbant une sorte de masque d'éléphant ! On a hâte de voir comment cela va s'intégrer dans le gameplay et quels types de défis cela va apporter, et si d'autres masques seront à disposition de Mario pour lui permettre encore plus de transformations.Non content de dévoiler ce tout nouveau jeu Mario en 2D, Nintendo nous donne aussi sa date de sortie : Super Mario Bros Wonders sortira le 20 octobre 2023. C'est donc dans quelques mois à peine que cette nouvelle aventure sera proposée, exclusivement sur Nintendo Switch.Super Mario Bros Wonders s'annonce comme un titre prometteur, avec des personnages emblématiques, des mécaniques de jeu innovantes et une aventure qui s'annonce aussi épique que les précédentes aventures du plombier moustachu. On se donne rendez-vous le 20 octobre pour plonger dans ce nouveau monde merveilleux, mais nul doute qu'on aura bien des occasions d'en parler à nouveau d'ici là sur PN !