[Rumeur] Un Nintendo Direct en approche ? Avec un Mario 2D ? Et pourquoi pas un remake de jeu SNES ?

In case you were wondering what games will be announced in this week's #NintendoDirect:

- A new 2D #SuperMarioBros

- Remake of a SNES classic — Pyoro (@Pyoro_ND) June 19, 2023

Voilà bien quelques jours déjà que lentement, la rumeur enfle sur Internet. Ne serions-nous pas à quelques heures de l'annonce d'un nouveau Nintendo Direct ? C'est en tout cas l'eau qu'apporte au moulin de la rumeur un internaute qui se serait déjà fait remarquer ces derniers mois pour des leaks confirmés, Pyoro_ND, qui a indiqué sur Twitter :Il n'en fallait pas plus pour que la rumeur s'empare de la toile et suggère qu'un Nintendo Direct puisse apparaitre sur YouTube cette semaine. Mais que pouvons-nous attendre de cette éventuelle présentation ? Penchons-nous sur le contenu de ces rumeurs qui circulent sur les sites Nintendo du monde entier...Ce Nintendo Direct pourrait avoir lieu dans la semaine qui vient. Vous avez bien lu : ce serait donc imminent avec même peut-être une officialisation de la part de Nintendo dans les 48 heures à venir ! Mais ce n'est pas tout, car les rumeurs ne s'arrêtent pas là et vont même nous suggérer certains jeux qui seront présentés dans ce Nintendo Direct.En effet, histoire d'ajoute du piment à la sauce, Pyoro_ND indique que ce Nintendo Direct pourrait comporter des annonces de jeux, des titres qui pourraient faire frémir les fans de Nintendo comme votre dévoué ! Ainsi, Nintendo pourrait profiter de cette émission pour nous présenter un nouveau jeu Mario en 2D, et également le remake d'un jeu Super Nintendo.Si Pyoro_ND a tant de crédit auprès des sites US, c'est parce qu'il a eu plutôt juste ses ses dernières publications, prédisant l'arrivée de sonic superstars, everybody 1-2 Switch et samba de amigo: party festival. S'il avait raison sur ces deux révélations jeux lors d'un nintendo direct ? on parle encore au conditionnel, mais espère en avoir le coeur net d'ici peu.Alors, que faut-il en penser ? Comme toujours avec les rumeurs, il convient de rester prudent et de s'en tenir à ce que c'est : une rumeur. Mais avouons-le, on ne peut s'empêcher d'être un brin excités à l'idée de ce que Nintendo pourrait nous réserver si ce Nintendo Direct venait à être confirmé.Sources : Nintendo Everything