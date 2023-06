Premier aperçu en vidéo de Everybody 1-2 Switch

Everybody 1-2-Switch! - First Look Party - Nintendo Switch 20/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le nouveau party game de Nintendo, Everybody 1-2 Switch arrive d'ici une grosse semaine mais nous avons encore quasiment rien vu du jeu.Aujourd'hui, Nintendo a diffusé une vidéo présentant de premiers mini-jeux de ce titre atypique qui sera jouable non seulement via les Joy Con mais aussi via son téléphone portable. Nintendo a, en fait, convié 16 influenceurs à Tokyo pour venir découvrir le jeu et ses mini-jeux et a tourné à cette occasion une vidéo promotionnelle.Nous y découvrons que le jeu sera jouable jusqu'à 50 grâce aux téléphones portables qui pourront se joindre à votre partie pour notamment participer à un jeu de chaises musicales.Est-ce que cela convaincra les gens d'acheter le jeu ? Réponse dans un peu plus d'une semaine. Rendez-vous le 30 juin pour découvrir Everybody 1-2 Switch sur Nintendo Switch !