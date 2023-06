[NINTENDO DIRECT] Un nouveau ND ce mercredi 21 juin 2023 à 16h

Un nouveau #NintendoDirect approche !



Rendez-vous le 21/06 à 16:00 pour une nouvelle présentation d'environ 40 minutes centrée principalement sur les jeux Nintendo Switch à venir cette année, et avec de nouveaux détails sur #Pikmin4.



— Nintendo France (@NintendoFrance) June 20, 2023

Nintendo Direct – 21/06/2023 20/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo a donné raison aux leakers qui depuis hier nous prédisaient l'annonce d'un nouveau Nintendo Direct. Cette émission d'une durée de 40 minutes nous permettra d'en savoir plus sur les jeux Nintendo Switch à venir cette année, et avec de nouveaux détails sur Pikmin 4.Hier, nous évoquions dans cette news l'éventualité d'un Nintendo Direct. On vous avouera qu'on n'y croyait pas trop, mais le fait que les sites Nintendo américains aient accordé beaucoup de crédit à sa source nous ont incité à en parler.Et on a bien fait, puisque Nintendo a confirmé qu'un Nintendo Direct serait diffusé à 16h ce mercred 21 juin 2023. Durant 40 minutes, Big N dévoilera des infos sur les titres de son catalogue à paraître d'ici la fin de l'année 2023. Et comme un certain Pikmin 4 est sur le point de paraître, on devrait en apprendre plus à son sujet !C'est le seul jeu que Nintendo mentionne dans sa communication. On parlait hier d'un nouveau jeu Mario en 2D, mais ce sera peut-être une délicieuse surprise à découvrir durant l'émission !Vous pourrez suivre ce Nintendo Direct sur la chaîne YouTube de Nintendo , mais également avec le lecteur ci-dessous :On ne manquera pas de vous transcrire les principales informations aussi vite que possible dès leur annonce demain ! En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre serveur Discord pour échanger sur le canal #rumeurs-leaks avec le reste de notre communauté !Source : Communiqué, Twitter.