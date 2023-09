Nintendo annonce un Nintendo Direct ce 14 septembre 2023

Retrouvez-nous pour un #NintendoDirect centré sur les jeux Nintendo Switch à venir cet hiver !



Date : 14/09

Heure : 16:00

Durée : Environ 40 minutes



Rendez-vous ici : https://t.co/Hf8cBBcvB6

Nintendo vient d'annoncer la diffusion d'un Nintendo Direct ce jeudi 14 septembre 2023 à 16h, heure française. D'une durée de 40 minutes, l'émission nous permettra d'en savoir plus sur les jeux à paraître cet hiver.Les Nintendo Direct se sont imposés comme un rendez-vous incontournable pour tout Nintendomaniaque désireux d'en savoir plus, de manière officielle, sur les projets à venir du côté de Nintendo. Si on peut s'attendre à quelques informations sur les projets proches comme Super Mario Bros. Wonder qui a toutefois déjà eu son propre Direct la semaine passée, on ne peut pas exclure quelques surprises.Et c'est sans doute ce qui est le plus alléchant à 24 heures de l'événement : le week-end dernier, on anticipait des rumeurs sur l'annonce d'un jeu F-Zero voire pourquoi pas d'un jeu Donkey Kong . Quelles que soient les annonces que Nintendo fera ce jeudi, nul doute qu'elles feront réagir la communauté !On se donne rendez-vous sur PN dès 16h pour suivre tout cela en fil rouge dans nos colonnes : rendez-vous dès demain sur PN, et gardez un œil sur le lecteur vidéo ci-dessous :Source : Communiqué de presse