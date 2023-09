Nintendo, PlayStation et XBox répondent présents pour Paris Games Week ''Next Level'' 2023

Un rendez-vous toujours incontournable grâce aux Big Three !

Billetterie ouverte : réservez vos places dès maintenant

Alors que l'avenir de l'E3 2024 semble plus que compromis , Paris Games Week (PGW) continue de briller et de s'affirmer comme l'événement incontournable du jeu vidéo en France. Pour son édition "Next Level" de 2023, PGW a confirmé la présence des trois géants mondiaux du jeu vidéo : Nintendo, PlayStation et Xbox.Du 1er au 5 novembre 2023, les allées de Paris Expo – Porte de Versailles accueilleront ces trois mastodontes du gaming. Ces derniers, en confirmant leur retour, montrent leur attachement à l'événement à un moment-clé de l'année, 6 semaines avant les Fêtes de fin d'année. C'est en effet l'occasion pour les visiteurs de tester les nouveautés, de prendre en main les dernières consoles et de se préparer pour les fêtes de fin d'année.Paris Games Week "Next Level" promet une expérience renouvelée, s'étendant sur trois halls et offrant une variété d'activités pour tous les publics. La grande scène pourra accueillir davantage de spectateurs que l'année précédente, avec des tournois et compétitions d'esport parmi les plus attendus. Les familles et les enfants ne seront pas en reste avec l'espace PGW Junior, l'univers du cosplay et le plaisir du rétrogaming.La billetterie du Paris Games Week "NEXT LEVEL" est désormais ouverte. Le salon invite tous les fans à réserver rapidement leurs places pour ne pas manquer cette édition qui promet de surprendre et de marquer les esprits... et peut-être déjà se rassurer quant à l'envie du public français de prendre part à un salon très grand public consacré à notre loisir préféré !Informations pratiques :- Nom de l'événement : Paris Games Week "Next Level"- Dates : du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 2023- Lieu : Paris Expo – Porte de Versailles- Billetterie sur le site officiel de l'événement