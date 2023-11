Le dernier Indie World de Nintendo révèle une nouvelle sélection de jeux indépendants pour Switch à paraître d'aujourd'hui à courant 2024

Indie World - 14/11/2023 (Nintendo Switch) 15/11/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 15/11/2023











Core Keeper Switch 15/11/2023











On Your Tail Switch 15/11/2023











Howl Switch 15/11/2023











Planet of Lana s'était déjà illustré sur les autres consoles. Ce jeu à l'allure d'un film d'animation épique nous raconte l'histoire de cette jeune fille qui va fuir d'étranges créatures dans un monde entre ruralité et science-fiction.

Galerie images 15/11/2023











The star named EOS Switch 15/11/2023











Dans Backpack Hero, les joueurs gèrent un inventaire dynamique tout en explorant des donjons, une approche innovante du jeu de construction de deck et de gestion. Avec un aspect un peu de casse-tête, il faudra parvenir à tout mettre dans ce rogue-like au gameplay étonnant.

Backpack Hero Switch 15/11/2023











Blade Chimera Switch 15/11/2023









A Highland Song Switch 15/11/2023











Moonstone Island mélange simulation de vie et construction de deck, invitant les joueurs à devenir alchimistes explorant des îles et interagissant avec une communauté. Déjà disponible sur Steam, le jeu a déjà séduit de très nombreux joueurs, pour son côté cosy.

Moonstone Island Switch 15/11/2023









Death Trick: Double Blind Switch 15/11/2023









Outer Wilds: Archaeologist Edition Switch 15/11/2023











A Highland Song : 5 décembre

Backpack Hero : Dans la journée

Blade Chimera : Printemps 2024

Braid, Anniversary Edition : 30 avril 2024

Core Keeper : Été 2024

Death Trick: Double Blind : 2024

Enjoy the Diner Dans la journée

Heavenly Bodies : Février 2024

Howl : Dans la journée

Moonstone Island : Printemps 2024

On Your Tail : 2024

Outer Wilds: Archaeologist Edition : 7 décembre

Passpartout 2: The Lost Artist : Dans la journée

Planet of Lana : Printemps 2024

Shantae Advance: Risky Revolution : 2024

The Gecko Gods : Printemps 2024

The Star Named EOS : Printemps 2024

Urban Myth Dissolution Center : 2024 Planet of Lana s'était déjà illustré sur les autres consoles. Ce jeu à l'allure d'un film d'animation épique nous raconte l'histoire de cette jeune fille qui va fuir d'étranges créatures dans un monde entre ruralité et science-fiction.The Star Named EOS plonge les joueurs dans une aventure narrative axée sur la photographie, où chaque cliché contribue à résoudre des puzzles et à dévoiler l'histoire, promettant une expérience visuelle inédite.Dans Backpack Hero, les joueurs gèrent un inventaire dynamique tout en explorant des donjons, une approche innovante du jeu de construction de deck et de gestion. Avec un aspect un peu de casse-tête, il faudra parvenir à tout mettre dans ce rogue-like au gameplay étonnant.Blade Chimera transporte les joueurs dans un monde cyberpunk trépidant, où une épée démoniaque et la manipulation du temps offrent un gameplay d'action 2D intense.Les magnifiques Highlands écossais servent de toile de fond à A Highland Song, un jeu de plateforme narratif où exploration et découverte mènent à la mer. Sortie prévue le 5 décembre pour ce jeu bienveillant déjà nommé notamment au Tribeca Festival 2023.Moonstone Island mélange simulation de vie et construction de deck, invitant les joueurs à devenir alchimistes explorant des îles et interagissant avec une communauté. Déjà disponible sur Steam, le jeu a déjà séduit de très nombreux joueurs, pour son côté cosy.Le roman visuel d'enquête Death Trick Double Blind défie les joueurs : dans une ambiance mêlant le cirque et le polar, il faudra bien d'une magicienne et d'un détective privé pour faire ce jeu. Les plus curieux pourront découvrir la démo déjà disponible sur l'eShop.Outer Wilds, le phénomène vidéoludique de ces dernières années, arrive sur Switch dans son Archaeologist Edition. Une occasion supplémentaire de découvrir ce chef-d’œuvre vidéoludique, en explorant une galaxie étrange qui se révèle au fur et à mesure de vos explorations.Voici un récapitulatif des jeux annoncés avec leur date de sortie :

Lors de l'Indie World Showcase du 14 novembre 2023, Nintendo a brillé par sa présentation des jeux indépendants à venir sur Switch. Une fois encore, se sont mélangés aussi bien des jeux déjà sortis sur d'autres plateformes que les joueurs Nintendo avaient hâte de découvrir et des nouveautés, des surprises et quelques titres très intrigants.Vous n'avez pas pu voir l'émission ? Elle est toujours disponible sur YouTube :Shantae Advance: Risky Revolution a ouvert le bal, marquant le retour de la célèbre héroïne Shantae dans un jeu de plateforme enchanteur. Avec des danses magiques permettant des transformations animales et un mode multijoueur local, ce jeu promet une expérience riche et divertissante.Le jeu d'aventure souterrain Core Keeper a suivi, introduisant un monde de survie et de construction captivant. Jouable en multijoueur en ligne jusqu'à huit joueurs, il offre une expérience de jeu collaborative et immersive. Nombreux sont les joueurs à l'avoir découvert sur Steam, c'est maintenant sur Switch que l'on pourra explorer les profondeurs infinies seul, ou jusqu'à huit.On Your Tail s'est distingué comme un jeu de simulation de vie mêlant des éléments d'enquête dans un village côtier charmant. La résolution de mystères dans ce cadre serein promet une aventure narrative fascinante. Entre enquête et dolce vita, On Your Tail proposera une aventure avec des personnages anthropomorphes adorables.Avec un style artistique unique, Howl propose un jeu tactique au tour par tour qui défie les joueurs de prédire les actions ennemies, ajoutant une couche de stratégie profonde au gameplay. Ambiance médiévale au rendez-vous, avec la propagation de cette étrange "peste hurlante" dont il faudra se méfier.