Sortie d'un nouveau guide non officiel : ''100 trucs à savoir absolument sur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom''

Avec la sortie au printemps dernier du nouvel opus des aventures de Link dans The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, Nintendo repoussait encore un peu plus les limites du jeu vidéo dans un titre créatif et ambitieux. Les joueurs ont depuis tenté de percer les nombreux mystères et secrets que renferme le jeu. C'est ce que propose l'édition du guide non officiel des 100 trucs à savoir absolument par Paul de Barbeyrac et Filipe Canelas, chez Omaké books, qui passe en revue quelques-unes des nombreuses faces cachées du titre. On remercie l’éditeur de nous avoir communiqué un exemplaire en avant-première.

Par Kirbyspower

Kirbyspower Publié le 23/11/2023

à 09h11 Un petit pot-pourri d’astuces Répartis en plusieurs catégories (Équipement, Exploration, Combats et pouvoirs, etc.), ces 100 trucs proposent de révéler autant de bonus très utiles dans l'aventure que de défis amusants dont le jeu regorge. Le guide dévoile ainsi quelle est l'arme la plus puissante du jeu, qui contrairement à ce que l'on pourrait penser n'est pas l'Épée de Légende, ou bien encore certaines des tenues cachées que peut revêtir Link et qui peuvent lui accorder des propriétés très utiles par temps de pluie ou encore lors des séances d’escalade.



En bon pot-pourri dans lequel piocher à sa guise, ce livre tient plus du petit guide utilitaire que de l’objet de collection. La liste des astuces égraine surtout sur l’existence de récompenses utiles in-game. Loin d’être un guide complet de A à Z, le livre ne s'interdit toutefois pas aussi de révéler un certain nombre de potentielles surprises de fin de jeu, attention donc aux spoilers !

Avec quelques informations sur la licence Parmi les 100 trucs ne figurent pas que des astuces en jeu mais aussi un bon nombre d’informations permettant de comprendre l'aura entourant la série et l'engouement suscité par le titre.



Les auteurs nous rappellent ainsi que la sortie de Tears of the Kingdom fut l'évènement vidéoludique du printemps 2023, avec de longues files d'attente des fans pour se procurer un exemplaire du jeu la nuit de sa sortie. Ils dénichent également certaines des références aux autres titres de la licence de légende que renferme le jeu, avis aux amateurs.

Et quelques conseils avisés Même si certaines informations sont aujourd'hui dépassées, le guide révélant en effet à quelques reprises des glitchs dénichés par les premiers joueurs qui permettaient par exemple de récolter des matériaux à l'infini mais qui ont depuis été corrigés, certaines trouvailles relèvent de conseils de joueurs aguerris bien agréables à connaître et ce même après plusieurs dizaines d'heures de jeu au compteur.



On vous laisse ainsi découvrir quel est le schéma incontournable à utiliser grâce à la capacité Amalgame pour se déplacer à travers Hyrule, quelle est la super technique pour terrasser les Lynels ou encore quelques astuces pour résoudre efficacement des quêtes récurrentes du jeu comme les Korogus à sauver ou encore les panneaux de Boulieh à redresser.

