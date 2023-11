Les sorties Nintendo Switch de décembre 2023

Un nouveau mois approche ! Découvrez notre dossier des dernières sorties #NintendoSwitch Ne manquez pas les pépites incontournables de décembre et faites le plein d'idées pour Noël !

La Sélection PN de jeux à surveiller !

Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres

DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres | Présentation des Monstres 30/11/2023

SteamWorld Build

SteamWorld Build | Release Date Reveal Trailer 30/11/2023

A Highland Song

A Highland Song - Announcement Trailer - Nintendo Switch 30/11/2023

Disney Dreamlight Valley

Dreamlight Valley - Bande annonce 30/11/2023

DLC de Pokémon Ecarlate et Violet : Le Disque Indigo

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet - Résumés de l'histoire et des DLC (Nintendo Switch) 30/11/2023

Les autres titres en approche !

Les pépites à surveiller 30/11/2023













Les sorties de décembre 2023 sur Nintendo Switch 30/11/2023

Pour couvrir davantage de titre, ce dossier est divisé en 2 parties : Les jeux attendus par la rédaction (vive la Sélection PN !) et les titres à surveiller pour le mois de décembre 2023. Le tout est présenté dans l'ordre chronologique.Après plusieurs épisodes et spin-off, la série Dragon Quest Monsters revient pour un nouvel épisode intitulé Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres Bienvenue en Naridia ! Frappé par une malédiction, Psaro n'est plus en capacité d'abattre les monstres. Il décide donc d'en devenir un meneur pour rassembler une armée. Au fil de son exploration, le héros se verra confronter à des monstres de plus en plus puissants. Afin de pouvoir se mesurer à eux, Psaro peut utiliser sa capacité de synthèse pour ainsi combiner les monstres.Dans ce RPG dans la série Dragon Quest, vous aurez le loisir d'explorer cette nouvelle région comprenant différents environnements qui évoluent en fonction des saisons. Plus de 500 monstres seront présents et prêts à vous affronter. Votre sens tactique sera un atout indéniable pour mener à bien votre aventure.Est ce que Psaro deviendra le maitre des monstres ? Réponse dès le 1er décembre en exclusivité sur Switch.Dévoilé par Thunderful Games, la série SteamWorld s'offre un jeu de gestion sous le nom de SteamWorld Build.Dans cet univers, vous êtes le grand architecte, celui qui va ériger la nouvelle ville minière dans le monde de SteamWorld. Au fur et à mesure de son expansion, vous découvrirez que cette mine est très particulière tout comme les technologies qui vous y attendent. Ces trésors seront d'une grande utilité pour affronter l'apocalypse imminente ! Après un metroidvania et un tactical RPG , SteamWorld vous donne les clés afin de développer votre ville. Ce sera à vous de gérer les différents besoins des citoyens tout en faisant prospérer votre monde. 5 cartes et 3 niveaux de difficulté sont également au programme.Saurez vous mener à bien votre ville ? SteamWorld Build vous attend à partir du 1er décembre. Présenté lors du dernier Indie World , A Highland Song vous promet une balade dans les highlands écossais.Lors d'une journée comme les autres, Moira McKinnon reçoit une lettre de son oncle. Ce dernier lui demande de venir le rejoindre avant la fête de Beltaine. Ainsi Moira part de chez elle en direction du grand phare à travers les grandes terres d'Ecosse.A travers ce récit initiatique, vous découvrirez une Ecosse peinte à la main ainsi que nombre de secrets et d'histoires. Votre aventure prendra une toute nouvelle direction en fonction du chemin que vous suivrez. Accompagné de musiques et lumières particulières, vous aurez l'occasion d'explorer un récit plein d'histoires, de mythologies et de secrets de famille.Parcourez les vastes paysages de l'Ecosse avec A Highland Song, prévu le 5 décembre en exclusivité console sur Nintendo Switch.Déjà disponible en accès anticipé, le jeu de simulation de vie Disney Dreamlight Valley s'offre enfin une date de sortie pour sa version globale.Dreamlight Valley était un endroit de paix où vivait en harmonie les personnages de Disney et Pixar. Un beau jour, l'Oubli et ses Epines nocturnes s'abattirent sur ce monde, le privant des plus beaux souvenirs. Les habitants, n'ayant nulle part ou aller, se réfugièrent dans le château des rêves en attendant le sauveur. Au côtés de Mickey, Minnie, Wall-e, Rémi, Stitch et de l'ensemble des personnages Disney et Pixar, vous aurez à cœur de mener votre vie et de rétablir la paix dans la Vallée.Annoncé comme un free-to-play, Disney Dreamlight Valley optera finalement pour un modèle payant. La simulation de vie en constante évolution avec Mickey et ses amis vous proposera moultes quêtes, customisations, shoppings et décorations. C'est à vous de créer votre royaume magique et de vous lier d'amitié avec vos personnages favoris. La sortie du titre coïncide également avec la sortie du premier DLC intitulé : l'Ile de l'Eternité, regroupant de nouveaux mondes, personnages comme Gaston et Raiponce et missions.Laissez la magie de Disney Pixar vous envahir ! La version globale de Disney Dreamlight Valley est prévue pour le 5 décembre.L'aventure continue pour les joueurs de Pokémon Ecarlate et Violet avec l'arrivée du 2nd DLC : Le Disque Indigo (dont le test est juste ici Après votre expédition à Septentria, vous êtes invité à un échange scolaire avec l'Institut Myrtille. Ce dernier abrite un complexe sous-marin où de nombreux Pokémon vous attendent comme le très spécial Tarapagos. Spécialisé dans les combats Pokémon, les étudiants de l'institut se montreront être de coriaces adversaires.Le 2nd DLC de votre aventure à Paldea vous proposera une nouvelle zone à explorer, de nouveaux Pokémon à attraper ainsi qu'un retour dans le cratère de la Zone Zéro pour lever le mystères sur les Pokémon Paradoxes et la Teracristallisation.Etes vous prêts pour cette "nouvelle" aventure Pokémon ? Préparez vos Pokéballs pour la sortie du 2nd DLC de Pokémon Ecarlate et Violet : Le Disque Indigo dès le 14 décembre.Décembre ne sera pas uniquement composé de ses 5 titres sur Switch, plusieurs pépites sont également à surveiller.Annoncé pour le mois de novembre, Batman Arkham Trilogy (1er décembre) se voit finalement repoussé pour décembre afin de peaufiner le portage des 3 jeux.Pour les amateurs de jeux physiques, décembre 2023 sera l'occasion de mettre la main sur le titre mêlant skate et graff(5 décembre), le jeu de plateforme dynamique(6 décembre), la collection des titres Star Wars dans(8 décembre), le roguelite Have a Nice Death (8 décembre), je jeu de combat Nickelodeon All Star Brawl 2 (15 décembre), le titre arcade(15 décembre) et le jeu poétique Omori (31 décembre).