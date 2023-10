Batman attendra le 1e décembre pour sortir de sa batcave sur Switch

Cette trilogie, plutôt attendue des joueurs Switch toujours friands de jeux même s'ils sont parfois sortis depuis de nombreuses années, comprend les titres Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight, avec tous les DLC inclus.La raison de ce report ? Les développeurs ont indiqué avoir besoin de plus de temps pour offrir aux joueurs la meilleure expérience possible sur la Nintendo Switch. Dans une déclaration officielle, ils ont exprimé leurs excuses aux fans impatients de jouer à cette version de la trilogie, tout en les remerciant pour leur patience.C'est sur Twitter que la Warner a communiqué la nouvelle :La trilogie sera alors disponible à la fois en version physique et numérique. Ceux qui opteront pour la version physique doivent toutefois savoir que tout le contenu ne sera pas inclus sur la cartouche. Les deuxième et troisième titres seront fournis sous forme de codes de téléchargement, d'autres détails concernant le jeu sont également disponibles dans cette news