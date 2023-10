Nintendo confirme son soutien à la Switch jusqu'à fin mars 2025

[La société travaille] toujours sur des logiciels pour la Switch pour l'année fiscale se terminant le 31 mars 2025

Dans une récente interview avec Nikkei, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a souligné que la société prévoit de soutenir la Switch avec de nouveaux jeux jusqu'à la fin de l'année fiscale se terminant le 31 mars 2025.La Switch, lancée en mars 2017, est déjà bien avancée dans sa septième année sur le marché. Malgré les rumeurs nombreuses et parfois insistantes concernant le lancement d'un successeur de la Switch en 2024, Nintendo semble déterminé à mettre l'accent sur le modèle actuel, en particulier à l'approche de la saison des fêtes 2023.Shuntaro Furukawa a mentionné :Le dernier Nintendo Direct traduisait cet espoir de maintenir l'élan de la Switch, notamment grâce à des titres phares comme Super Mario Bros. Wonder et Princess Peach: Showtime!, ainsi qu'à des remakes très attendus comme Luigi's Mansion 2 HD et Paper Mario: The Thousand Year Door qui nous donnent de la visibilité sur le catalogue jusqu'à l'été 2024.Malgré l'anticipation d'une nouvelle console, Nintendo n'a pas l'intention d'abandonner sa plateforme actuelle de sitôt, et aurait quoi qu'il en soit terriblement tort de se priver d'une telle opération de communication pour se lancer dans les meilleures conditions à l'assaut des sapins pour Noël 2024.Les propriétaires actuels de la Switch peuvent donc s'attendre à une gamme solide de nouveaux titres et à un soutien continu dans les mois à venir, jusqu'à ce que peu à peu le parc du successeur de la Switch grandisse et avec lui le nombre de jeux disponibles.Source : Nikkei (paywall) via NintendoLife