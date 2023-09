Let's Sing 2024 : le karaoké de retour sur Nintendo Switch !

Let's Sing 2024 : Une nouvelle ère pour le karaoké

[PEGI FR] Let's Sing 2024 - Announcement Teaser Trailer 09/07/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des nouveautés qui font la différence

Personnalisation et ambiance de festival

La playlist de Let's Sing 2024 : des titres variés

Vianney - Dabali

BTS - Dynamite

Angèle - Libre

Lady Gaga – Hold My Hand

Patrick Fiori & Florent Pagny - J'y vais

Billie Eilish – Your Power

Louane - Secret

La franchise de karaoké Let's Sing revient en force avec son édition 2024. Que vous soyez novice ou vétéran du micro, cette nouvelle mouture promet de répondre à toutes vos attentes. Entre hits actuels et classiques intemporels, Let's Sing 2024 vous offre la possibilité de vous éclater en solo ou de partager des moments mémorables avec vos amis. Le jeu, fruit de la collaboration entre Voxler et PLAION, est attendu sur plusieurs plateformes, dont la Nintendo Switch, d'ici la fin de l'année 2023.Voici la bande-annonce révélant l'arrivée du jeu plus tard dans l'année :Pour la première fois dans l'histoire de la série, Let's Sing 2024 introduit un mode carrière complet. Ce dernier vous permet de vivre une véritable aventure, vous propulsant du statut de simple étudiant en chant à celui de superstar mondiale. Au fil de votre progression, vous devrez maîtriser un large éventail de chansons, relever divers défis et rencontrer des personnages marquants.Mais ce n'est pas tout ! Si vous préférez les soirées karaoké conviviales, sachez que jusqu'à quatre joueurs peuvent se retrouver pour interpréter leurs morceaux favoris. De plus, le nouveau mode multijoueur, Let's Sing 2024 Fest, est l'occasion rêvée pour tous les chanteurs en herbe de montrer de quoi ils sont capables. Dans ce mode, les participants peuvent rejoindre un lobby et tenter de se hisser au sommet du classement en chantant en simultané avec d'autres joueurs.L'une des grandes nouveautés de Let's Sing 2024 est la possibilité de personnaliser son avatar. Vous pouvez désormais ajuster l'apparence de votre personnage et même choisir ses mouvements, offrant une infinité de combinaisons pour refléter votre style unique.L'ambiance du jeu a également été repensée. Fini les scènes classiques, place à l'effervescence des festivals ! Vous aurez l'impression de vous produire devant une foule en délire lors de chacune de vos performances.La playlist de Let's Sing 2024 est riche de 40 chansons, mêlant titres internationaux et français. Parmi les morceaux qui vous attendent, citons "Dabali" de Vianney, "Dynamite" de BTS ou encore "Your Power" de Billie Eilish. Une variété qui promet de longues heures de chant et de danse !Voici la liste des chansons connues pour le moment parmi les 40 annoncées :On devrait avoir plus d'infos sur Let's Sing 2024 d'ici peu, notamment le reste de la playlist et la date de sortie exacte du jeu. En attendant, il est temps de préparer vos micros et de vous échauffer pour des sessions de karaoké endiablées !Source : Communiqué de presse.