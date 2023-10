[LIVE] EA Sports FC 24 : ce soir à 21h15 sur Twitch dans PlayN! LIVE

Chaîne Twitch Puissance Nintendo 10/03/2023

EA a peut-être perdu la bataille FIFA, mais il n'a pas perdu la guerre ! Et Boris non plus : il vous propose de le retrouver pour un PlayN! LIVE consacré à EA Sports FC 24, tout juste sorti sur Nintendo Switch.En effet, Boris va plonger dans l'univers du football de très haute compétition avec le tout nouveau EA SPORTS FC 24 ! Découvrez avec lui le jeu de football le plus réaliste jamais créé — c'est la promesse d'EA, avec plus de 19 000 joueurs sous licence, 700 équipes et 30 compétitions.Ca fait beaucoup de chiffres, et on vous attend nombreux sur notre chaîne Twitch pour retrouver Boris dès 21h15 :