Rétrospective Nintendo 2023 : Quand Mario et Zelda sauvent Nintendo

Alors que la Nintendo Switch va prochainement souffler sa 7ème bougie, Nintendo et les éditeurs tiers n’en finissent plus d’approvisionner la console en exclusivités ou portages. Véritable standard de l’industrie, le constructeur japonais a eu une année bien remplie tout comme son plombier préféré. Il est maintenant temps de revenir sur les moments de la Switch et de Big N en 2023. En avant les manettes !

L’année 2023 fut comblée de bonnes surprises tout comme de bons portages. Plus que tout, la Nintendo Switch continue de diversifier son catalogue afin de répondre à tous les jours. Mais 2023 signe également le retour en fanfare de Mario et de The legend of Zelda. Que ce soit via le film, Super Mario RPG, la vague de contenu pour Mario Kart 8 Deluxe ou encore la grosse sortie de Super Mario Bros Wonder, le plombier moustachu a connu une année bien chargée. La série à la Triforce ne fut également pas en reste avec la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Comme pour marquer l’histoire, Charles Martinet s’est vu retirer son rôle emblématique mais garde sa fonction d’ambassadeur Nintendo. Dans tous les cas, Puissance Nintendo a été heureux de partager cette année avec vous ! Toute l’équipe a hâte de vous retrouver l’année prochaine pour découvrir ce que 2024 réserve à la Switch et à Nintendo.

