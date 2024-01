La Switch en 2024 : les jeux Nintendo, exclusifs ou AAA à ne pas manquer

Les jeux Made in Nintendo

Another Code Recollection

Mario vs Donkey Kong

Princess Peach : Showtime

Luigi’s Mansion 2 HD

Paper Mario : La Porte Millénaire

Les jeux indépendants exclusifs

Les jeux tiers indépendants multiplateformes

Prince of Persia : The Lost Crown

Apollo Justice : Ace Attorney Trilogy

Jujustu Kaisen Cursed Clash

Tomb Raider I-III Remastered

Unicorn Overload

Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes

Shantae Advance : Risky Revolution

Inazuma Eleven : Victory Road

Star Wars Hunter

The Plucky Squire

Another Crab’s Treasure

Rumeurs, Anniversaire et Actualités Annexes

Metroid Prime 4

A quand la nouvelle Switch ?

Quid de la série Pokémon ?

It's me ! Donkey Kong

Instant nostalgie

Et on commence l’année par Another Code Recollection.En recevant une lettre de son père présumé décédé, Ashley décide de prendre le large vers l’ile de Blood. Edward afin d’y mener son enquête. C’est en fouillant le manoir qu’elle y découvrira des réponses ainsi que le mystérieux fantôme D.Véritables monuments de la WII et DS, Another Code revient dans une édition comprenant le 1er et le 2nd opus en exclusivité sur Switch. Ce sera à vous de mener l’enquête afin de faire avancer l’aventure. La Switch oblige, les graphismes ont été améliorés, de nouvelles voix et énigmes ont été ajoutées, la possibilité de choisir entre l’anglais ou le japonais rendue disponible tout comme un système d’aide en cas d’impasse. Une démo gratuite est actuellement disponible sur le Nintendo Eshop.Ashley et ses mystères vous attendent à partir du 19 janvier 2024 dans Another Code Recollection.Quelques semaines plus tard, vous pourrez mettre la main (de nouveau) sur Mario vs Donkey Kong.Dans cet opus, Donkey Kong s’est emparé de toute la production des mini jouets Mario. Le plombier n’aalors pas d’autre choix de se lancer à la poursuite du gorille afin de récupérer la cargaison. Sorti à l’origine sur GBA, ce titre mêle jeu de plateforme et énigme. Vous devrez user de vos méninges afin de venir à bout des différents niveaux. Si vous avez besoin d’aide, un mode 2 joueurs en local est également de la partie.Mario a besoin de votre aide ! Retrouvez Mario vs Donkey Kong dès le 16 février 2024.Après les aventures de Mario, c’est à la Princesse Peach de vous en mettre plein la vue avec Princesse Peach : Showtime.Alors que la Princesse du Royaume Champignon se rend à une représentation au Théâtre de l'Étincelle, Syrah et sa Grappe maléfique dérobent soudainement la scène. Necomptant que sur son courage, ce sera à la princesse de sauver la situation. Elle ne sera pas seule dans cette aventure et pourra compter sur Stella, la gardienne du théâtre, ainsi que de son ruban magique. A chaque costume, l’héroïne se verra confier de nouvelles capacités comme celle de Kung-Fu ou de détective.Après les aventures de Mario, Luigi, Toad ou encore Wario, c’est bien la Princesse qui va pouvoir être la tête d’affiche. Dans ce jeu d’action/aventure, Peach utilisera ses propres transformations afin de sauver la représentation.Etes-vous bien installés ? Princesse Peach : Showtime est prêt pour sa 1ère représentation à partir du 22 mars 2024.En 2024, Luigi va devoir ressortir son Ectoblast afin de se débarrasser des fantômes avec la réédition de Luigi’s Mansion 2Bienvenue dans la Vallée des Ombres ! Lors d’une nuit pluvieuse, le Roi Boo brise la Lune Noire, rendant les fantômes incontrôlables. Le Professeur Karl Tastroff demandeencore une fois de l’aide au « vigoureux » plombier afin de trouver les fragments de lune. Sorti sur Nintendo 3DS, Luigi’s Mansion 2 s’offre un retour en HD avec des graphismes retravaillées pour Switch. Que ce soit en solo ou jusqu’à 4 joueurs, Luigi va pouvoir (de nouveau) explorer la vallée et arrêter les agissements des fantômes et du Roi Boo. Un must have si vous avez aimé Luigi’s Mansion 3 et souhaitez vous essayer aux épisodes précédents !Luigi’s Mansion 2 HD va vous donner des sueurs froides à partir du 3éme trimestre 2024.Après Luigi, c’est au tour de son frère de voir une de ses aventures rééditées pour la Nintendo Switch : celle de Paper Mario : La Porte Millénaire.La Princesse Peach et Papy Toad sont en voyage. Alors que ces derniers se retrouvent à Port Lacanaïe, ils ont vent de la Légende du Trésor de la ville. La princesse décide alors d’envoyer la carte au trésor à Mario pour partir à l’aventure ensemble. Cependant, quand Mario arrive en ville, la princesse a alors disparu. N’ayant que la carte comme indice pour retrouver sa belle, le héros moustachu va devoir trouver les 7 Gemmes Etoile pour déverrouiller le trésor.La première aventure de Paper Mario est un jeu iconique de la Nintendo GameCube. Vous découvrirez ou redécouvrirez ce RPG au tour par tour qui a posé les bases de la licence Paper Mario avec des graphismes améliorés. Aucune date précise n’a été communiquée pour le moment mais Paper Mario : La Porte Millénaire est attendu pour 2024.Après les titres de Nintendo, certains éditeurs tiers font le choix de proposer des titres en exclusivités sur la console de Big N pour 2024. Cette année, c'est le studio Level-5 qui impose ses jeux en exclusivité sur Nintendo Switch.Dévoilé lors du Nintendo Direct de février, Fantasy Life i : The Girl Who Steals Time vous plongera dans une nouvelle vie de rêve et une aventure mêlant passé et présent. Al’instar du dernier opus sorti sur 3DS, le nouvel épisode de Fantasy Life vous permettra de nouer des amitiés et de construire votre ville parfaite. Entre plusieurs missions d’exploration, voyagez dans le passé afin d’en apprendre plus sur les secrets de l’île. Votre aventure signée Level-5 vous attends pour le 3eme trimestre 2024 sans plus de précisionAussi édité par Level-5, Decapolis vous présentera un RPG un peu plus sombre. Harvard, un jeune policier est chargé d’élucider les crimes dans une ville en open-world. Les enquêtes nécessiteront des allers-retours entre le monde réel et virtuel. La police très spéciale a besoin de vous et ce, dès 2024 sans plus de précision.Il est le prochain jeu développé par Ubisoft et le symbole d’une franchise emblématique, Prince of Persia : The Lost Crown fera son entrée en janvier 2024 sur toutes les plateformes. Sargon devra arriver au bout de ce jeu de plateforme/aventure afin de sauver le prince de Perse. En plus d’une direction artistique soignée, le titre vous propose des pouvoirs et enchainements afin de déchainer le chaos afin de réussir à bien votre mission.Rendez-vous avec l’histoire dès le 18 janvier 2024.L’avocat le plus célèbre du jeu-vidéo se permet de revenir sur les différentes plateformes dans une compilation de 3 jeux. Ce titre inclut les 14épisodes de "Apollo Justice: Ace Attorney", "Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies" et "Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice", ainsi que les 2 épisodes spéciaux sortis précédemment en contenu téléchargeable, pour un total de 16 épisodes. Plusieurs bonus comme les musiques, les illustrations, la langue française ou un studio d’animations sont prévues dans cette compilation. Vous avez des Objections ? Apollo Justice : Ace Attorney Trilogy commence sa plaidoirie le 24 janvier 2024.C’est un des mangas qui a reçu un engouement certains durant ces dernières années. Jujustu Kaisen aura donc le droit à un jeu édité parBandai Namco sous le nom Jujustu Kaisen Cursed Clash. A l’instar de la série Naruto Ultimate Storm, le titre proposera un mode histoire et un mode pour s'affronter en 2vs2. Ainsi, vous suivrez les aventures de Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki dans leurs luttes contre les fléaux.Extension du territoire prévue à partir du 2 février 2024 sur toutes les plateformes.Un monument du jeu vidéo fait son grand retour ! Tomb Raider I-III Remastered va fairebouger les polygones sur Switch. Avec des graphismesaméliorés, vous pourrez suivre les 3 aventures de Lara Croft dans son but d’archéologue (ou de pilleuse). Action, plateforme, puzzle, la compilation se veut fidèle aux originaux et inclura toutes les extensions et niveaux secrets. Un mode permettant de revenir aux graphismes dignes de la Playstation 2 sera également disponible pour les plus nostalgiques. La chasse aux trésors (et aux T-REX) débutera le 14 février avec Tomb Raider I-III Remastered.Autre titre signé Altus, Unicorn Overload a pu se dévoilé lors du derniers Indie World.Dans cet RPG tactique fantastique, vous devrez affronter le destin en tentant de reconquérir votre royaume. Avec son monde unique, vous aurez la possibilité de contrôler vos armées, de réaliser des exploits militaires et assoir votre domination sur ce monde. Des elfes, humains, bêtes gigantesques et anges célestes seront également de la partie. Prêt pour le trône ? Réponse dès le 8 mars 2024 avec Unicorn Overload.Après Eiyuden Chronicle : Rising, c’est au tour de Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes d’avoir réussi son financement participatif et de débarquer sur console. Dans la région d’Allraan, l’Empireparcourt le continent afin de mettre la main sur un artefact puissant. Seign Kesling, un officier impérial, et Nowa, un garçon d’un village isolé vont se lier d’amitié lors d’une expédition. Cependant, leur amitié sera mise à dure épreuve lors de la guerre. Dans cet action RPG, l’immensité de ce monde est parsemé de combat et de choix difficile. Choisirez-vous l’amitié ou votre nation ? Découvrez l’histoire de Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes dès le 23 avril 2024.Shantae signe son grand retour en 2024 avec l’édition du chapitre perdu 20 ans après, intitulé Shantae Advance : Risky Revolution. Dans son infamie, la pirate Risky Bootsa fait pivoter le continent et peut déplacer n'importe quelle ville jusqu'à la côte pour la piller en toute simplicité ! Avec sa chevelure, sa danse du ventre et ses capacités de transformation, Shantae est la seule héroïne à pouvoir venir à bout de ce plan en prenant le contrôle de la terre elle-même. Un mode combat à 4 joueurs est également disponible. En plus d’une version Switch en 2024, une édition spéciale pour GameBoy Advance est également prévue pour la même année.Le très célèbre jeu de foot signé Level-5 reviendra pour une nouvelle édition sous le nom Inazuma Eleven : Victory Road. Septième épisode de la licence, cet opus conserve les mécaniques propres à la série et mélange jeu de foot et jeu de rôle. 25 ans après les événementsdu premier opus, Unmei Sasanami, étudiant au collège Nagumohara est le manager de l’équipe de foot. Une histoire originale, la possibilité de recruter les 4500 joueurs issus des précédents seront au programme. Pour utiliser les caractéristiques techniques de la Switch, Inazuma Eleven : Victory Road profitera des contrôles tactiles tout comme la possibilité de définir l’orientation de l’écran. Le ballon vous attend en 2024 avec Inazuma Eleven : Victory Road sans plus de précision concernant une date de sortie.Dans une galaxie très lointaine, 2022 était l’année de sortie de Star Wars : Hunters. Cependant, le jeu de tir free-to-play à la troisième personne a connu quelques reports. Vous incarnez uneescouade composée de personnages inédits ou bien connus entre l’épisode 6 et 7 de la saga galactique. Le jeu se veut rapide et cross-plateforme afin que les combats entre rébellion, stormtroopers, droïdes, et chasseurs de prime soient le plus fluides.Rejoignez-le côté de la lumière ou obscur en 2024 à la fois sur Switch et smartphone.Dévoilé lors du Sumer Game Fest, le futur jeu signé Devolver Digital a épaté par sa direction artistique et son originalité. Dans The Plucky Squire, vous incarnez un jeune écuyer dans un livre de contepour enfant. Cependant, l’aventure ne se déroule pas uniquement dans le livre mais dans la chambre de l’enfant. Vos actions vous mèneront à changer de perspective ainsi que les éléments du décor (comme un jetpack) afin de progresser dans l’intrigue.Prévu en 2023, le titre sortira finalement en 2024 sur toutes les plateformes, y compris la Switch.Vous aimez les jeux aux challenges corsés comme les Dark Souls ? Another Crab’s Treasure est fait pour vous. Vous voici aux commandes de Kril, un bernard-l'ermite,en quête de détritus et coquillages afin de survivre aux prédateurs. Cependant, une mystérieuse infection est également apparue et compromet la vie de l’océan. Au fur et à mesures de vos affrontements, vous découvrirez de nouvelles techniques afin de venir à bout des puissants boss. Bien que conçu pour ce type de difficulté, le titre est également disponible avec une difficulté adaptée aux moins expérimentés. Arriverez-vous à sauver l’océan tout en survivant aux menaces ? Réponse en 2024 avec Another Crab’s Treasure !Cela fait maintenant 6 ans que Nintendo a dévoilé travailler sur le prochain épisodede la franchise Metroid Prime. Après des divergences, Retro Studio est appelé en renfort et le projet est remis à zéro. Cependant, Metroid Prime 4 est toujours en cours de développement et Nintendo ressort le titre dans ces bilans et projections financiers. Malgré l’impatience des fans, il est peu probable que les prochaines aventures de Samus Aran sortent pour 2024.Des rumeurs établissent également la sortie sur la prochaine console de Nintendo.En parlant de la suite de la Switch : Après plusieurs années de bons et loyaux services, la console de Nintendo commence à montrer des signes de faiblesses. Pour le constructeur japonais, cettesituation représente un dilemme important. Faut-il continuer à faire vivre la Switch qui enchaine les records de vente ou présenter le futur modèle et risquer un échec commercial ? Des rumeurs indiquent une sortie pour la fin d’année 2024 mais elles sont à prendre avec des pincettes.Après la sortie de Pokémon Ecarlate et Violet et de leur DLC, Game Freak et Pokémon Company réfléchissent déjà à la suite des aventures des monstres de poche.Entre un remake de Noir/Blanc/Noir2/Blanc2, une suite à Pokémon Let’s Go, un nouvel épisode Legends, un nouveau jeu se passant à Unys, les paris vont bon train. Cependant, suite aux défauts techniques du derniers opus, les développeurs ont indiqué se concentrer sur la qualité et réfléchir sur le calendrier de sortie. Le Pokémon Présents répondra à ces questions en février.Outre les jeux-vidéo, Nintendo est également présent dans les parcs Universal du Japon et de Hollywood. Après un monde Mario et l’attraction Mario Kart, c’est au tour du singe Donkey Kong de compléter le Nintendo Universe. L’attraction sera un hommage aux niveaux de chariots iconiques des jeux du gorille. Cette premiere extension sera ouverte en 2024 dans le Parc Universal Japon dans un premier temps.Au passage, Universal vient de confirmer l’achat de terrain en Angleterre sans préciser leurs objectifs. Nombre de spéculations se positionnent sur un prochain parc Universal en Europe afin de concurrencer Disneyland Paris. Si on exclut Harry Potter qui possède déjà son studio à Londres, un parc Universal signifierait une section Dragon, Monstres mais aussi Nintendo. Réponse à suivre !Avis aux nostalgiques ! En 2004, Nintendo commercialisait au Japon et aux USA la Nintendo DS. Avec 2 écrans dont un tactile, un microphone et une connexion WI-FI, la console connait un vif succès etconnaitra nombre de titre dont The Legend of Zelda : Spirit Tracks, Pokémon Diamant et Perle, Mario Kart DS, l’entrainement du Docteur Kawashima ou New Super Mario Bros. Le succès et les jeux exclusifs vont porter la Nintendo DS sur la 2nd marche du podium des consoles les plus vendues.Dix ans plus tard, sortait la New Nintendo 3DS, la nouvelle version de la 3DS apportant un meilleur confort de jeu et quelques titres exclusifs comme Xenobalde Chronicles 3D.