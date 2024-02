Les sorties Nintendo Switch de février 2024

Quelles sont les nouveautés #NintendoSwitch de février 2024 que vous ne devez pas manquer ? Qreamy94 signe son dossier des sorties du mois à découvrir sur PN

La Sélection PN de jeux à surveiller !

Jujutsu Kaisen Cursed Clash

Jujutsu Kaisen Cursed Clash - Announcement Trailer - Nintendo Switch

Tomb Raider I-III Remastered

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft - Nintendo Direct 9.14.2023

Mario vs. Donkey Kong

Mario vs. Donkey Kong - Cinématique d'ouverture (Nintendo Switch)

Splatoon 3 : Tour de l'Ordre

Pass d'extension pour Splatoon 3 : Tour de l'Ordre - Sortie le 22 février ! (Nintendo Switch)

Promenade

Promenade - Official Release Date Trailer

Les autres titres en approche !

Les pépites à surveiller 01/02/2024





Pour couvrir davantage de titre, ce dossier est divisé en 2 parties : Les jeux attendus par la rédaction (vive la Sélection PN !) et les titres à surveiller pour le mois de février 2024. Le tout est présenté dans l'ordre chronologique des sorties.Après l'adaptation de Naruto ou encore Dragon Ball Z, Bandai Namco revient avec celle de Jujustu Kaisen, sous-titré Cursed Clash.Si vous ne connaissez pas Jujustu Kaisen, il s'agit de l'un des animés/mangas les plus appréciés dernièrement . Yuji, le protagoniste, est un Exorciste qui combat les Fléaux, des démons créés à partir des émotions négatives humaines. Comme dans tout Shonen, le héros va progresser afin de devenir de plus en plus fort.Signé Bandai Namco, Jujustu Kaisen Cursed Clash vous propose un jeu de combat en 2 vs 2. Vous devrez constituer votre équipe parmi les personnages principaux de la série comme Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki et Satoru Gojo. Chaque personnage possède ses capacités et pouvoir distincts. Au fur et à mesure du combat, vos techniques deviendront de plus en plus puissante jusqu'à déclencher votre plein potentiel.Les membres du club de Spiritisme vous attendent dès le 2 février avec Jujustu Kaisen Cursed Clash sur toutes les plateformes. La très célèbre archéologue de la Playstation revient dans une compilation des trois premiers opus de la saga intitulée : Tomb Raider I-III Remastered.En recherche d'aventure, Lara Croft va parcourir le monde afin de mettre la main sur les trésors du passé. Plus aventurière qu'archéologue, la jeune femme se retrouvera dans de nombreuses situations demandant précision et logique. Elle pourrait même croiser un T-Rex lors de son aventure.Avec cette compilation, vous pourrez vous essayer aux 3 premiers opus de la saga des Tomb Raider. Plus qu'un simple remaster, vous pourrez alterner entre les graphiques polygonales de l'époque et ceux améliorés. L'ensemble des expansions et des mondes secrets sont également de la partie.Des puzzles, des ennemis et des trésors sont à porter de tirs avec la sortie le 14 février de Tomb Raider I-III Remastered.Remake de la Game Boy Advance, Mario vs Donkey Kong fait son grand retour sur Switch.Les mini-Mario sont les derniers jouets qui font fureurs au Royaume Champignon. Cependant, une grande rupture de stock les rendent indisponibles. Donkey Kong, qui souhaitait s'en procurer, débarque donc à l'usine afin de voler la cargaison de jouet. Apprenant la nouvelle, Mario se lance à la poursuite du gorille afin de récupérer toute la marchandise.Dans cette réédition du jeu de casse-tête, vos méninges seront confrontées à 130 niveaux avec des graphismes retravaillés. Un mode 2 joueurs est également prévu, tout comme un mode Détente et un mode contre-la-montre.Mario a besoin de votre aide ! Mario vs Donkey Kong est attendu pour le 16 février, en exclusivité sur Nintendo Switch. Si vous souhaitez essayer le titre, une démo gratuite est également disponible sur le Nintendo E-shop. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes la preview de Xavier Presque 2 ans après sa sortie, Splatoon 3 s'est enrichi d'un pass d'extension dont la seconde partie intitulée Tour de l'Ordre est prévue pour février.Dans ce DLC, vous incarnez Numéro 8 qui se réveille dans un Chromapolis sans couleurs ni habitants. Pensé comme une aventure solo, vous aurez pour mission de comprendre la raison de cette situation avec l'aide d'un drone se prenant pour Perle, une membre des Tenta-Cool . Pour cela, il vous faudra partir à l'ascension de la Tour de l'Ombre. Chaque étage se révèlera plus difficile que le précédent mais vous pourrez améliorer vos capacités progressivement.Qu'est-il arrivé à Chromapolis ? Vous en saurez plus avec la sortie du DLC Tour de l'Ombre dès le 22 février. L'achat du pass d'extension suppose l'acquisition de Splatoon 3.Edité par Red Art Games, Promenade se veut dépaysant.Dans Promenade, vous incarnez Nemo. Accompagné de son fidèle acolyte poulpe, Nemo se retrouve chargé de la mission de réparer le Grand Ascenseur dont les rouages se sont dispersés aux quatre coins du monde. Pour remettre en état de marche la machine, le courageux duo devra entreprendre un voyage fantastique à travers un monde vaste et coloré, plein de dangers et de drôles de créatures. Des donjons et des boss se mettront sur votre chemin.Promenade se veut être un jeu de plateforme coloré, parsemé de mini jeu au gameplay différents. Il vous faudra de l'adresse pour arriver au bout de cette aventure !Nemo et son poulpe sont prêts pour l'aventure avec Promenade, disponible dès le 23 février sur toutes les plateformes.En plus de ces 5 titres, la Switch va pouvoir profiter de quelques jeux supplémentaires ce mois-ci.Prévus pour être joué en multijoueur, le jeu de cuisine rapide(15 février) et le titre à la physique spatiale(29 février) mettront vos amitiés à dures épreuves. Si vous êtes davantage fans de RPG au tour par tour,(22 février) avec son esthétique moyenâgeuse et(27 février) et ses donjons seront parfait pour vous.