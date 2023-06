[ND] WarioWare va vous faire bouger en novembre

Galerie images 21/06/2023





























WarioWare: Move It! - Sortie le 3 novembre ! (Nintendo Switch) 21/06/2023

Après une bonne dizaine d'années de vache maigre, la saga WarioWare semble avoir à nouveau le vent en poupe du côté de Nintendo qui enchaîne son 3ème épisode en 5 ans après la compilation gold sur 3DS et Get It Together en 2021 sur Switch. Comme vous vous en doutez, nous allons parler d'un nouvel opus de la franchise que Nintendo vient de dévoiler dans son Nintendo Direct du 21 juin 2023.Avec WarioWare: Move It!, le célèbre antagoniste, apparu pour la première fois dans Super Mario Land 2, s'apprête à nouveau à nous faire enchaîner les mini-jeux déjantés à une vitesse effrénée. Bien sûr, Move It!, comme son nom l'indique, va nous faire bouger comme jamais, car le principe sera de prendre un Joy-Con dans chaque main et de reproduire une série de mouvements proposés par le défi à l'écran, le gyroscope et l'accéléromètre des petits engins se chargeant de rendre compte de ce que vous faites.Si on se souvient avec nostalgie des mini-jeux tirés de softs NES qui avaient fait vendre des jeux par cartons entiers sur GBA, ils remettent le couvert sur cet opus, mais avec du Mario 64 vu dans la bande-annonce du jeu. Il faut bien grandir avec son temps, ma bonne dame.Plus sérieusement, le jeu vous proposera de vous affronter jusqu'à quatre joueurs dans plus de 200 nouveaux mini-jeux qui s'annoncent plus délurés les uns que les autres. Un party mode fait même son apparition avec un plateau de jeu pour se concurrencer. Le jeu sortira sur la bonne vieille Switch de Nintendo le 3 novembre prochain.