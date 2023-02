[Nintendo Direct] Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp arrive (enfin) le 21 avril sur Nintendo Switch

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - Release Date Announcement - Nintendo Direct 2.8.23 02/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avec plus d'un an de retard, Advance Wars 1+2: Re Boot Camp arrive enfin sur Nintendo Switch ! Repoussé à cause de la guerre en Ukraine (certains personnages du jeu ayant une grosse inspiration russe), le remake des jeux GBA a enfin une date de sortie définitive.Rendez-vous donc le 21 avril pour découvrir ou redécouvrir ces jeux que les fans de stratégie au tour par tour n'en peuvent plus d'attendre depuis son annonce en 2021.Les précommandes sont désormais ouvertes sur le Nintendo eShop !