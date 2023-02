[Nintendo Direct] Samba de Amigo: Party Central est de retour sur Switch

Voilà une nouvelle qui devrait séduire les fans, le retour d'une célèbre franchise de SEGA, la série Samba de Amigo. Le nouvel épisode est prévu pour le courant de l'été 2023 et s'appelle Samba de Amigo: Party Central. Pas de révolution dans le gameplay, semblant très proche du titre original, on profite d'une résolution plus élevé, une interface un peu rafraîchi mais surtout de nouvelles chansons. Vous allez pouvoir bouger en rythme cet été à plusieurs sur les 40 tubes annoncés dans le jeu, des rythme latino, pop, EDM, les Joy-con semblant être utilisés à leur plein potentiel.







On nous annonce de nombreux mini-jeux et des défis à relever, ainsi que de nombreux accessoires à débloquer pour customiser au mieux son jeu. A noter qu'un mode World Party permettant de jouer jusqu'à 8 est annoncé, parmi les nouvelles fonctionnalités en ligne. Avec cette annonce, on a déjà perdu le contrôle de Boris et de notre rédacteur en chef Xavier. Ay Caramba !





Samba de Amigo: Party Central - Reveal Trailer (Nintendo Direct) 02/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Plus d'informations autour de ce jeu devraient suivre dans les prochains jours.