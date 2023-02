Les développeurs de Mario Kart Live : Home Circuit annoncent une suite basée sur la licence Hot Wheels.

La semaine dernière, c’était l’annonce d’une très mauvaise nouvelle pour les fans de balle au prisonnier Knockout City, disponible sur plusieurs plateformes dont la Nintendo Switch : fermeture des serveurs le 6 juin 2023, impossibilité de jouer à partir de cette date en ligne, seule une version avec serveur privé prévue sur PC sera proposée en téléchargement gratuit après le 6 juin 2023. A nouveau, malgré le passage à un modèle économique de type free-to-play début 2022 qui avait relancé l’intérêt du jeu pour le public et un suivi régulier, les frais pour maintenir en l’état les serveurs se sont avérés trop élevés pour continuer l’aventure. Le jeu bénéficiera d’une Saison 9 à partir du 28 février mais attention, à partir de cette date, il ne sera plus possible d’acheter le moindre objet avec de l’argent réel, toutes les microtransactions étant supprimées.



Velan Studios avait donc le coup de blues et cette semaine, ils retrouvent le sourire en nous annonçant un nouveau projet toujours ambitieux : Hot Wheels : Rift Rally. Cela a la couleur de Mario Kart Live : Home Circuit et c’est bien normal car ce sont eux qui ont développé ce titre pour Nintendo. On reprend le principe de réalité mixte, mêlant environnement réel et ajout numérique. En s’appuyant sur l’énorme franchise Hot Wheels, ce ne sont pas moins de 140 véhicules que l’on pourra piloter à partir d’un véhicule bien physique, la RC Chameleon. Une petite image nous permet de découvrir son design. Avouez que l’on reste en terrain connu si vous possédez Mario Kart Live : Home Circuit (pas mal de promotions autour du jeu ont été aperçues ces dernières semaines pour permettre de se procurer ce jeu assez étonnant à prix réduit).





Par-dessus sa représentation réelle, le jeu apporte des customisations numériques pour transformer votre véhicule téléguidé en l’une des références Hot Wheels. Le jeu comprendra également un mode campagne (avec des "Rift Gates" en guise de points de contrôle) et un mode cascade, dans lequel les joueurs effectueront toutes sortes de mouvements fous pour obtenir un score élevé.



Pour le moment, rien n’a encore été annoncé sur Nintendo, Hot Wheels : Rift Rally sortira sur iOS, PlayStation 4 et PlayStation 5 le 14 mars 2023, au prix de 129,99 dollars US pour l'édition standard et de 149,99 dollars US pour l'édition collector. Voilà de quoi permettre aux possesseurs de ces plateformes de tester le gameplay que nous avions pu découvrir avec les véhicules de Mario et de Luigi. On espère que quelque chose soit proposé de similaire sur Nintendo, pourquoi pas une version spéciale qui permettrait de réutiliser les véhicules déjà acquis avec le précédent jeu. Affaire à suivre.