Un Nintendo Direct ce mercredi 8 février 23 à 23h

Rendez-vous demain à 23:00 pour un Nintendo Direct d'environ 40 minutes centré principalement sur les jeux Nintendo Switch à venir durant la première moitié de l'année 2023.



Nintendo Direct - 08/02/2023 02/07/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rendez-vous est pris ce mercredi 8 février 2023 à 23h pour un nouveau Nintendo Direct que Nintendo vient tout juste de révéler sur Twitter :40 minutes consacrées aux sorties du 1e semestre 2023, cela peut nous donner bon espoir de voir de nouvelles images de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, même si bien sûr NIntendo s'est bien gardé de mentionner le moindre nom de jeu pour nous inciter à nous connecter à YouTube dès 23h demain !D'ici demain, toutes les hypothèses sont possibles : on évoquait la semaine dernière une possible sortie surprise de Advance Wars 1+2 , d'autres parlaient aussi de Pikmin 4... Bref, vraiment, tout est possible. Ajoutons à cela que le film d'animation Super Mario Bros Le Film sort le 5 avril au cinéma , cela nous donnerait une bonne raison d'avoir envie de retrouver Mario dans un nouveau jeu.Continuons à rêver et demain soir à 23h, rendez-vous sur notre serveur Discord pour vivre ce Nintendo Direct en live avec la communauté !