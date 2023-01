Rumeur : bientôt des nouvelles d'Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - Announcement Trailer - Nintendo Direct | E3 2021 29/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après plus d'une décennie d'absence, la saga Advance Wars s'apprêtait à faire son retour fin 2021 sur Nintendo Switch. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, remake des deux premiers jeux de la série sur GBA (sortis en 2001 et 2003), avait été repoussé à une sortie au printemps 2022.Patatras en début d'année 2022 : suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Nintendo décide de repousser le jeu à une date ultérieure. Le jeu inclut en effet une faction inspirée de la Russie... autant dire que la communication sur le jeu s'annonçait compliquée.Un an plus tard, la guerre en Ukraine n'est pas près de se terminer mais Nintendo pourrait vouloir malgré tout sortir son jeu, qui traîne dans ses cartons depuis déjà un bon moment.C'est du côté du site de Nintendo que les choses bougent. Ou plutôt au niveau des fiches des jeux Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui ont vu apparaître un NSUID dans leurs métadonnées. Cet ID permet au jeu notamment d'être réservable sur le Nintendo eShop.Un changement a aussi eu lieu sur le site d'Amazon au Mexique où la fiche du jeu Advance Wars est justement de retour en précommande, sans aucune date de sortie pour le moment. La fiche avait été retirée en mars dernier suite au report sine die du jeu.Est-ce que ces changements au niveau des fiches du jeu sont le signe de la diffusion prochaine d'un Nintendo Direct ? Le mois de février est habituellement propice aux annonces (avec souvent un Pokémon Direct en fin de mois, pour le Pokémon Day). Il nous faudra encore faire preuve de patience !