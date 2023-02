La version originale de Zelda recréée au sein de Minecraft.

On doit ce travail assez impressionnant au YouTuber C1OUS3R, qui pendant près d’un mois à passer son temps à recréer le jeu de base avec beaucoup de minuties à partir des éléments intégrés dans le jeu de Mohjang, sans avoir recours au moindre mods, packs de ressources ou autres outils externes. La performance n’en est que plus grande ! Certes, le jeu n’est pas complet, seul le début de l’aventure jusqu’au boss du premier donjon a été recréé, nous n’aurons donc pas l’opportunité de croiser Ganon.





Dans une vidéo mise en ligne, C1OUS3R a présenté le fruit de ses efforts. Il a fallu pas mal d’astuces car Minecraft possède de base des fonctionnalités non permises pour Zelda. Ainsi il a fallu court-circuiter les possibilités de sprinter et de sauter. C1OUS3R a ainsi appliqué un effet d'état d'accélération de saut très puissant qui interrompt le saut et empêche donc de pouvoir effectuer cette manœuvre. Concernant le sprint, il a appliqué un effet d’état de cécité au joueur pour l’empêcher ainsi de courir. Mais comme ce paramètre apportait des effets visuels à l’écran préjudiciables, le YouTubeur a donc dû modifier les shaders situés dans le dossier de ressources de la carte pour désactiver cet effet. Pas mal de bidouillages ont été nécessaires également pour retranscrire l’apparence de Link à partir d’un personnage de Minecraft. Le rendu final est plus que sidérant !





C1OUS3R n’en est pas à son premier exploit de ce genre car il avait déjà recrée dans le passé Sonic The Hedgehog et Super Mario Bros dans Minecraft, tous les deux étant téléchargeables ci-dessous, il suffit de regarder les informations présentes sous chaque vidéo (il faut retrouver la vidéo sous YouTube).





I Made Sonic The Hedgehog in Minecraft 02/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube



I Made Super Mario in Minecraft 02/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Concernant Zelda, il n’est pas possible de télécharger son travail, du moins pas avant que la vidéo de présentation n’aura reçu au moins 5000 likes pour récompenser ses efforts. Un challenge qui devrait être assez aisément atteint. Comme le travail ne concerne qu’une petite partie du jeu de base et non l’intégralité du jeu, il est possible que Nintendo ne fasse rien pour interdire le téléchargement de cette création, même si on se doute que l’entreprise ne cautionne pas le procédé, avec demandes de likes à l’appui.



I Made The Legend of Zelda in Minecraft 02/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On attend désormais avec curiosité la prochaine création dans le monde de Minecraft, dont le potentiel semble inépuisable. Un métaverse avant l’heure en quelque sorte.