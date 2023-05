[Nintendo Direct] : Tron: identity exclusivité temporaire console Switch pour le 23 avril

Alors qu'on attend toujours des nouvelles d'un troisième film poursuivant l'aventure Tron de Disney, c'est du côté du monde du jeu vidéo que la franchise prend des couleurs sous la houlettes des créateurs de John Wick Hex et Thomas Was Alone, le studio Bithell Games.

Tron Identity est surprenant par son approche car ce n'est pas un jeu d'action nous permettant de chevaucher des motos numériques pour des courses poursuites, mais bien un visual novel, avec textes en anglais et en français (ouf!). Le projet en développement depuis de nombreux mois sur PC a été validé par Disney.



Tron Identity va nous plonger dans une nouvelle grille, oubliée par son créateur mais qui a réussi à évoluer de son côté. C'est lorsqu'un crime y est commis que Query, un programme de détective, est chargé de retrouver l'auteur de ces méfaits. Il va donc falloir interroger les suspects et réunir les indices afin de reconstituer la vérité. Chaque décision prise aura un impact sur l'histoire, provoquant une multitude de résultats possibles, bons comme mauvais, tout dépendra des mots qui seront choisis par vos soins. Il sera possible de faire alliance avec d'autres personnages, ou à l'inverse les rejeter ou carrément les dérégler. On reconnait l'ambiance graphique très particulière de l'univers Tron et on avoue que l'on est intrigué par ce titre.

Si l'on pensait que seule la version PC sortirait en cette année 2023 (théoriquement ce mois de février car le jeu doit être mis en avant du 6 au 13 février 2023 à 19h lors du Steam Néo Fest), c'est donc une belle surprise de voir la Nintendo Switch recevoir en exclusivité console temporaire le titre à compter du mois d'avril 2023.



TRON: Identity - Gameplay Trailer | Nintendo Direct 2023 27/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube