[Nintendo Direct] Disney Illusion Island prend date pour cette été

Disney Illusion Island - Nintendo Direct 2.8.2023 02/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé en septembre dernier dans la ferveur de la Convention Disney D23 à Anaheim, où la firme aux grandes oreilles dévoilent tous ses projets en cours pour les années à venir, le jeu de plateforme 2D prévu pour 2023 sur Switch, Disney Illusion Island, avait plutôt marqué les esprits par son charme indéniable, son côté convivial et son gameplay fortement inspiré de part l'inertie très flottante des sauts du dernier duo de jeu Rayman, à savoir Origins et Legends, notons qu'il y a pire comme inspiration.Si un vague 2023 nous était communiqué avant de pouvoir mettre la main sur le jeu, le dernier Nintendo Direct nous a permis de clarifier la situation avec une nouvelle vidéo de gameplay, toujours très axé multijoueur coopératif, le jeu nous permettant de choisir notre personnage entre Mickey, Minnie, Donald et le farceur Dingo, où Gooffy pour les plus âgés d'entre vous. Le choix du personnage se faisant dès le premier joueur, le jeu pouvant se jouer à 4 en local assis bien au chaud sur son canapé.L'aspect esthétique nous présente une nouvelle fois les version modernes des personnages que nous retrouvons actuellement sur Disney Mickey Mouse ou les mondes merveilleux de Mickey Mouse, avec ce côté très cartoon. En tout cas le jeu nous promet de nous emmener dans des mondes colorés dans un jeu de plateforme très aérien avec une bonne dose de coopération entre les personnages, notons par exemple le câlin avec Minnie qui redonne de la santé, ou le grapin lancé par les personnages pour permettre d'aller chercher les obstacles les plus hauts.On parlait de l'inspiration Rayman Origins pour la gravité très fluide notamment, il en est de même pour le côté aventure exploration que semble permettre le level design des niveaux du jeu. Le côté nostalgique veut aussi être ranimé en nous avec l'emploi du mot "illusion" dans le titre rappelant les grandes heures de la souris sur la 16 bits de SEGA. En tout cas il nous tarde de partir sur l'ile de Monoth à la recherche des 3 livres mythique et sauver cet univers et ses habitant.Notre été va bien être animé, le jeu étant maintenant daté pour le 28 juillet à un tarif affiché sur l'e-shop de 39.99€. Miska Mouska Mickey Mouse !!!