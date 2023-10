Pour raisons de sécurité, le Musée Van Gogh ne distribuera plus la carte Pikachu exclusive

Echt zin in een dagje Van Gogh museum om Pokémon te kijken pic.twitter.com/txMKLKxzk4 — monkeloidtv (@monkeloidtv) September 28, 2023

Le Musée Van Gogh et The Pokémon Company International prennent très au sérieux la sûreté et la sécurité des visiteurs et du personnel. Récemment, un petit groupe d'individus a créé une situation indésirable qui nous a amené à prendre la décision difficile de retirer du musée la carte promotionnelle Pikachu au chapeau de feutre gris. De cette manière, les visiteurs pourront découvrir cette collection spéciale de peintures Pokémon et le reste du musée de manière sûre et agréable.

Les fans faisant leurs achats au Pokémon Center (Royaume-Uni, États-Unis et Canada) auront bientôt une nouvelle opportunité d'obtenir la carte promo Pikachu au Chapeau de Feutre Gris. Pokémon fournira des mises à jour supplémentaires via ses canaux officiels de courrier électronique et de réseaux sociaux. Pokémon réintroduira également la carte promotionnelle chez les détaillants participants aux Pays-Bas au début de l'année prochaine. Il ne sera pas disponible via le Musée Van Gogh.

Petite remise en contexte : Annoncé lors d'une communication spéciale, The Pokémon Company s'est associé au Musée Van Gogh d'Amsterdam afin de promouvoir les 50 ans du musée et les œuvres du peintre.Entre le 28 septembre 2023 et le 7 janvier 2024, une partie du musée est donc consacrée à la reproduction des tableaux les plus connus de l'artiste à la sauce Pikachu. Une boutique est également disponible avec plusieurs produits dérivés comme des peluches Pikachu au style Van Gogh.Et c'est justement dans la boutique que les événements ont pris une tournure particulière. En remerciement pour leurs dépenses, les acheteurs pouvaient recevoir une carte Pokémon exclusive de Pikachu sous les traits du célèbre tableau de Van Gogh.Il n'en fallait pas plus pour qu'une foule se précipite dans la boutique afin d'obtenir la carte dans le but de la revendre.Afin d'anticiper des problèmes de sécurité, The Pokémon Company et le Musée Van Gogh ont finalement annoncé l'arrêt de distribution de la carte exclusive. La firme a également présenté ses excuses et prévoit de diffuser la carte promotionnelle à l'avenir sans plus de précisions.Il est navrant de constater encore une fois que les scalpeurs ne reculent devant rien pour de l'argent "facile", et cela sur le dos des fans. A l'heure de ses lignes, la carte promotionnelle est au tarif de 200€ sur les sites marchants et risquent d'augmenter dans les prochaines heures.