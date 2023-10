Le multijoueur s'invite dans Pokemon Go avec la mise à jour Party Play

Pokémon GO | Party Play Overview 16/10/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sept ans après sa sortie, l'application mobile s'enrichit de contenus multijoueur. Avec la mise à jour Party Play, vous pourrez rejoindre en jeu vos amis et partir à l'aventure virtuellement. Ainsi après avoir créé/rejoint une équipe, des défis d'équipe vous attendent tout comme une plus grande attaque lors de vos combats raid. Seule restriction, vous devrez rester proche de vos amis pour activer cette nouvelle fonctionnalité.





Le Jeu en équipe permet à un maximum de 4 Dresseurs et Dresseuses niveau 15 ou plus de partir à l’aventure en tant qu’équipe. Vous verrez même les avatars de vos amis sur la carte en jeu. Que vous cherchiez à représenter votre équipe, à relever de nouveaux défis ou à immortaliser des souvenirs en attrapant des Pokémon, le Jeu en équipe permet de le faire.





Pokémon Go Party Play 17/10/2023



Pour l'occasion, un évènement spécial est prévu vous permettant de mettre la main sur des t-shirts Évoli et de ses évolutions exclusifs.

Party Play est disponible dès à présent sur Pokémon Go. Dites nous en commentaire si vous continuez à jouer à Pokémon Go et si cette mise à jour est bienvenue.